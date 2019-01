The Cranberries выпустили сингл в годовщину смерти солистки

Трек войдет в альбом «The End», который группа начала записывать в начале 2018 года. В период записи альбома Долорес погибла. Члены коллектива приняли решение использовать уже имеющийся материал для выпуска альбома.

Релиз альбома «The End» намечен на 26 апреля 2019 года. После чего группа прекратит существование.

Трек-лист:

1. All Over Now

2. Lost

3. Wake Me When It’s Over

4. A Place I Know

5. Catch Me If You Can

6. Got It

7. Illusion

8. Crazy Heart

9. Summer Song

10. The Pressure

11. In The End