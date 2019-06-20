Cranberries выпустила клип «Wake Me When It's Over»

В сюрреалистическом анимационном видео женщина бежит по нарисованным пейзажам, минуя мёртвых льва и слона, которые распадаются на кусочки. Через некоторое время героиня превращается в оленёнка, медведя, дельфина, а затем снова в саму себя.

Видео было создано совместно со студентами Школы искусств и дизайна в Лимерике – родном городе участников Cranberries, сообщает Intermedia. Художественный руководитель проекта Том Клэнси рассказал, что фигуру женщины в клипе можно рассматривать как «мать-природу», «супергероиню, которой удаётся преодолеть всё, что встаёт у неё на пути».



Cranberries