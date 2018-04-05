Появилась запись звонка солистки Cranberries за пару часов до смерти

Его опубликовало издание TMZ в четверг, 5 апреля, пишет Lenta.ru.

Исполнительница звонила своему другу и коллеге Дэну Уэйту 15 января. Журналисты отметили, что певица была в хорошем настроении. Она рассказала Уэйту о готовности записать новую версию песни Zombie вместе с группой Bad Wolves. О'Риорданн отметила, что прослушала кавер Bad Wolves и назвала его «просто ******** [невероятным]».



Долорес О'Риорданн

Через несколько часов после звонка тело О'Риорданн было обнаружено в ее номере отеля. Полиция назвала ее кончину «необъяснимой», но «не подозрительной» — признаков насильственной смерти обнаружено не было. Причина смерти до сих пор не раскрыта — Вестминстерский суд в Лондоне отложил обнародование этой информации.

Друзья О'Риорданн рассказывали, что перед смертью она была в «жуткой депрессии», и в этом состоянии она пребывала на протяжении последних недель. Певица также страдала от боли в спине. Кроме того, в 2013-м певица пыталась покончить с собой.