Cranberries выпустили посмертный альбом In The End

Певица скончалась 15 января 2018 года из-за проблем с алкоголем.

«Она была очень взволнована этим новым альбомом и с нетерпением ждала его выпуска. Я не сомневаюсь, что она счастлива и будет рада сегодняшнему выпуску», - сообщила Эйлин О’Риордан, мать Долорес.

О’Риордан и его товарищи по группе начали работать над песнями во время гастролей в мае 2017 года. Однако, прежде чем The Cranberries смогли сыграть демо-версии для своего звукозаписывающего лейбла, певица умерла в лондонском гостиничном номере. После нескольких месяцев траура группа прослушала вокал Долорес для альбома и, получив полную поддержку ее семьи, позвала продюсера Стивена Стрита для того, чтобы завершить пластинку.

«Мы знали, что она должна стать одной из лучших работ The Cranberries. Но мы опасались, что уничтожим наследие группы, выпустив альбом, который не соответствует стандартам. После того, как мы ознакомились со всеми демо, над которыми Долорес работала, и решили, что у нас сильный материал, то поняли, что это будет правильным и лучшим способом почтить ее».

Для завершения работы потребовалось техническое редактирование вокала О'Риордан, и добавление голоса бэк-вокалистки Johanna Cranitch, которая гастролировала с группой в 2012 году. К октябрю 2018 года записи были завершены.



Cranberries - In The End

"Долорес была так воодушевлена перспективой записать этот альбом и вернуться на гастроли, чтобы сыграть песни живьём", - вспоминает Ноэл Хоган.

Всего в альбом In The End вошло 11 треков. На его обложке размещено изображение фотографа группы Энди Эрла и дизайнера Кэлли Калломан.