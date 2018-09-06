Установлена причина смерти солистки The Cranberries

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Вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан утонула из-за алкогольного опьянения.

К такому выводу, как сообщила в четверг вещательной корпорации Би-би-си, пришел Вестминстерский коронерский суд.

Певицу нашли мертвой 15 января этого года в ванной в лондонском отеле Hilton на улице Парк-лейн.

Долорес О'Риордан
Долорес О'Риордан

Отмечается, что коронер назвала смерть певицы "трагическим несчастным случаем". На ее теле не было травм или признаков причинения увечий самой себе. Токсикологическая экспертиза показала, что количество лекарственных препаратов в ее крови не превышало нормы, но при этом выявила, что содержание алкоголя составляло 330 мг на 100 мл крови, что в четыре раза превышает лимит, при котором допустимо садиться за руль.

Как сообщала в мае 2017 года группа на официальной странице в Facebook, "врачи рекомендовали Долорес О'Риордан немедленно сделать перерыв в работе на четыре недели по медицинским причинам, связанным с проблемами со спиной", из-за чего были отменены 15 концертов европейского тура The Cranberries в мае и июне 2017 года. По данным телерадиокорпорации Би-би-си, певица страдала от биполярного расстройства. Полиция Лондона начала расследование причин скоропостижной кончины певицы.

ТАСС

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