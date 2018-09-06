Установлена причина смерти солистки The Cranberries

К такому выводу, как сообщила в четверг вещательной корпорации Би-би-си, пришел Вестминстерский коронерский суд.

Певицу нашли мертвой 15 января этого года в ванной в лондонском отеле Hilton на улице Парк-лейн.



Долорес О'Риордан

Отмечается, что коронер назвала смерть певицы "трагическим несчастным случаем". На ее теле не было травм или признаков причинения увечий самой себе. Токсикологическая экспертиза показала, что количество лекарственных препаратов в ее крови не превышало нормы, но при этом выявила, что содержание алкоголя составляло 330 мг на 100 мл крови, что в четыре раза превышает лимит, при котором допустимо садиться за руль.

Как сообщала в мае 2017 года группа на официальной странице в Facebook, "врачи рекомендовали Долорес О'Риордан немедленно сделать перерыв в работе на четыре недели по медицинским причинам, связанным с проблемами со спиной", из-за чего были отменены 15 концертов европейского тура The Cranberries в мае и июне 2017 года. По данным телерадиокорпорации Би-би-си, певица страдала от биполярного расстройства. Полиция Лондона начала расследование причин скоропостижной кончины певицы.

ТАСС