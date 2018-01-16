Умерла вокалистка The Cranberries

Она находилась в Лондоне на сессии звукозаписи. "Другие подробности пока недоступны", — заявил представитель исполнительницы.

Полиция на данный момент рассматривает внезапную смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан как "необъяснимую". Следствие продолжается, сообщает РИА Новости.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру, записала два альбома. О'Риордан также сыграла эпизодическую роль в фильме "Клик: с пультом по жизни", записала песню "Ave Maria" для саундтрека к кинокартине "Страсти Христовы".