Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на TMZ.



Долорес О'Риордан

По его данным, продажи альбома группы Something Else, вышедшего в апреле 2017 года, выросли более чем в 10 раз, первого студийного альбома группы Everybody Else Doing It - более чем в 2 раза. Спрос на дебютный сольный альбом О'Риордан Are you listening? также вырос примерно в 2,5 раза, передает портал.

Солистка The Cranberries скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет.