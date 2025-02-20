Яндекс Музыка раскрыла число своих подписчиков и прибыль

Выручка сегмента «Плюс и развлекательные сервисы» в четвертом квартале 2024 года выросла по сравнению с четвертым кварталом 2023 года на 56% и составила 32,1 млрд рублей.

Рост обусловлен увеличением на 50% доходов от подписки Яндекс Плюс и среднего дохода на пользователя (ARPU), а также устойчивой положительной динамикой других категорий выручки, включая выручку от продажи лицензий и рекламную выручку.

Годовая выручка в 2024 году выросла на 47% по сравнению с предыдущим годом и составила 98,4 млрд рублей.

Доля выручки Плюс Фантеха в общей выручке Яндекса в 2024 году составила 7%.

Число подписчиков Плюса и развлекательных сервисов за 2024 год выросло на 29% до 39,2 млн.

Яндекс Плюс

За год подписчики в России получили кешбэк в размере 23,4 млрд баллов Плюса (1 балл = 1 рубль).

По данным GfK за 4-й квартал 2024 года, Яндекс Плюс является лидером по числу подписчиков среди комбинированных подписок.

Яндекс Плюс — единая подписка на стриминговые книжные, аудио- и видеосервисы, спортивные трансляции с дополнительными привилегиями в других сервисах Яндекса, а также с кешбэком баллами Плюса, скидками и другой финансовой выгодой в Яндекс Пэй. В подписку входят Кинопоиск, Яндекс Музыка, Яндекс Книги, Яндекс Афиша.

Яндекс Музыка

Яндекс Музыка впервые раскрыла число слушающих подписчиков в ноябре 2024 года – 24 млн. А уже в декабре 2024 года Яндекс Музыку в течение месяца слушали 26 млн подписчиков. Это на 38% больше, чем годом ранее.

В 2024 году Яндекс Музыка благодаря интеграции с Яндекс Афишей запустила персональные рекомендации концертов и функцию продажи билетов прямо в приложении сервиса. Это позволило привлечь дополнительную аудиторию к концертам артистов. Практически каждый второй подписчик, покупающий билеты на концерты в Яндекс Музыке – новый покупатель для Яндекс Афиши.

Пользователи, у которых оформлена подписка — гораздо более вовлеченная аудитория, чем те, кто пользуются музыкальными сервисами бесплатно: подписчики слушают музыку в среднем в 5 раз чаще и в 5 раз больше, чем пользователи без подписки. Кроме того, подписчики чаще посещают выступления артистов и тратят на билеты на концерты на 40% больше, чем слушатели без подписки.

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По данным GfK за 4-й квартал 2024 года, Яндекс Музыка остается лидером по числу подписчиков среди стриминговых сервисов в России с большим отрывом от ближайшего конкурента.



Яндекс Музыка

Общее время слушания музыки за 2024 год составило 8,8 млрд часов, что на 59% больше, чем годом ранее. Это стало возможным в том числе благодаря активному развитию системы персональных рекомендаций Моя волна (каждый месяц Мою волну в среднем слушают 73% подписчиков).

В 2024 году Яндекс Музыка обучила Мою волну распознавать и рекомендовать более 400 нишевых музыкальных жанров. К этому проекту были привлечены более 20 экспертов музыкальной индустрии. На основе их рекомендаций для каждого жанра была создана ML-разметка, по которой команда технологий Яндекс Музыки обучила специальную нейронную сеть. Теперь Моя волна может подбирать музыку из всего каталога сервиса по сотням музыкальных жанров.

Кроме того, в 2024 году стриминг запустил возможность слушать музыку в lossless-качестве, впервые представив аудио в формате FLAC, а также добавил нейросетевую функцию «Трейлеры», с помощью которой пользователи могут быстрее знакомиться с новой музыкой и погружаться в творчество артистов. В основе Трейлеров – нейросеть, которая анализирует звучание трека – такты, тактовые доли и вокал – а также определяет границы куплетов и припевов. По итогам этого анализа нейросеть выбирает самый характерный отрывок композиции.

Запустив в 2024 году технологию «Нитро» Яндекс Музыка первой среди музыкальных стримингов начала решать индустриальную проблему «холодного старта» для начинающих музыкантов. С помощью «Нитро» начинающие артисты находят первую аудиторию и получают возможность попасть в рекомендации сервиса. Нитро использует нейросетевую технологию, которая анализирует звучание композиции и создаёт её аудиовектор. Затем алгоритмы подбирают для трека слушателей, которым нравится музыка с похожим аудиовектором, — и сервис рекомендует композицию этим людям.

Яндекс Афиша

Прямые продажи Яндекс Афиши в 2024 году выросли на 54% до 28,7 млрд рублей, одновременно продажи на сервисах партнеров увеличились на 32% до 9 млрд рублей. На продажи Яндекс Афиши приходится 17% всего рынка (на основе данных консалтинговой компании OKS Labs (byOkkam).

Выросла синергия Яндекс Афиши с финансовыми сервисами компании. Подписчики Яндекс Плюса могли вернуть до половины стоимости покупки баллами Плюса, что позволяло им получить второй билет в подарок при оплате картой Яндекс Пэй. 1,5 млрд баллов Плюса (1 балл = 1 рубль) Яндекс Афиша начислила в 2024 году.

В 2024 году Яндекс Афиша инвестировала 1 млрд рублей в запуск новых мероприятий, созданных вместе с партнерами: мюзикл «Последняя сказка», шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей», фестиваль поп-культуры «Хомякон», выставка «Лёд.Жизнь», гастроли симфонической панк-сказки «Король и Шут» по городам России. В 2025 году к премьере готовится новый мюзикл по песням Александра Розенбаума.

Рекордное количество билетов продала Яндекс Афиша в 2024 году - 21,4 млн штук, что на 22% больше, чем годом ранее.