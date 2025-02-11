Ильдар Абдразаков получил премию Шостаковича из рук Башмета и спел русский концерт

Учредитель фонда Александр Митрошенков, президент AVM Media, сообщил, что у фонда юбилей — 30-летие, и вспомнил, как все начиналось.



Учредитель Международного благотворительного фонда Юрия Башмета Александр Митрошенков, президент AVM Media

«90-е годы. Страна распалась, в Москве разруха, даже закрываются некоторые концертные залы. Дикая инфляция. И многие деятели культуры начинают уезжать на Запад. Причем уезжают не только звезды, уезжают порой целые оркестры. И в этот момент мы встретились с Юрием Башметом, который был очень расстроен, потому что даже в его оркестре несколько человек осталось во Франции. Мы разговорились. И в процессе разговора он сам пришел к выводу, что надо создать фонд, который сможет сделать так, чтобы движение было не только в ту сторону, а наоборот, назад в Москву. Так появилась идея фонда. Важно было, чтобы была значительная премия, и чтобы лауреат не мог ее получить, если не даст эксклюзивный концерт именно в России, в Москве. И она должна быть самой престижной, поэтому ее решили назвать премией Дмитрия Шостаковича. Башмет встретился с вдовой Шостаковича Ириной, и она с радостью согласилась дать премии имя Шостаковича. Первым лауреатом стал Гидон Кремер. Он до этого несколько лет не жил в России, но приехал в Москву, и дал блестящий концерт в консерватории, его увидела вся страна, потому что снимали на ТВ. Так впервые состоялась премьера премии Дмитрия Шостаковича. За эти года премии Шостаковича были удостоены Валерий Гергиев, Ольга Бородина, Денис Мацуев, Алексей Ратманский, Тань Дунь, Александр Чайковский, Ирина Антонова (за создание «Декабрьских вечеров»), Никита Михалков и другие. И каждый из артистов дал специально задуманный, эксклюзивный концерт в Москве. Сегодняшний лауреат — Ильдар Абдразаков!»

Таким образом, зрители узнали, что перед ними - эксклюзивный концерт Ильдара Абдразакова в честь вручения премии Дмитрия Шостаковича. Настолько специально задуманный, что зрители даже программу концерта не знали заранее. Но знали, что на сцене будут Абдразаков, Башмет и его Всероссийский юношеский симфонический оркестр.



Ильдар Абдразаков и Всероссийский юношеский симфонический оркестр п/у Юрия Башмета

Начали с Полонеза Чайковского (Петра, а не Александра) из оперы «Евгений Онегин». Нынешний состав юношеского оркестра, на глаз уже весьма себе взрослый, с ходу порадовал стройной духовой группой, и медью и деревом. Раньше с ней были регулярные проблемы, а тут — гладко льется и льется. Приятный сюрприз, как ни крути. Да и потом духовые не разочаровали, - «Новой России» будет кем пополнить свои ряды.



Ильдар Абдразаков

Великий бас Ильдар Абдразаков (тут сразу вспомнилась история, когда Башмета спросили про санкции, и он сказал: «Ну и пусть обходятся там без Абдразакова, пусть они попробуют его кем-то заменить!») начал с арии Гремина из той же оперы: «Любви все возрасты покорны...». Это было поистине эталонное исполнение. Густой роскошный бас, привольно разливающийся по нотному стану вверх и вниз, проникновенные интонации искренно влюбленного Гремина, исповедующегося в своей любви. Воздушно и деликатно. Вибрато в нижнем регистре просто феноменальное.

Давайте еще раз про духовые, потому что в знаменитой Увертюре к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки их не просто много, а очень много. И снова я слышу безупречный строй, волшебный ровный строй вместе со струнными группами. Блистательное исполнение Глинки. И в «Половецких плясках» Бородина из оперы «Князь Игорь» юношеский оркестр оказался точен, сладкие восточные мелодии прозвучали точно в традициях русского симфонизма. На высоте оказались и все ударные инструменты, важные тут. С Увертюрой к опере «Пиковая дама» Чайковского оркестр и вовсе справился без проблем, сыграно уже не раз.



Ильдар Абдразаков

И снова Абдразаков, непростая ария Короля Рене из оперы «Иоланта» Чайковского: «Что скажет он». Ария драматичная. Ильдар то и дело дает акценты, то взмывая вверх, то погружаясь в трагически вибрирующие низы: «О Боже мой!». Спето безупречно. В арии Алеко из одноименной оперы Сергея Рахманинова Абдразаков тонко прошел по грани, отделяющей искусство от кафешантана, - ни разу не педалируя ноты, проникновенно и трагично, это было поистине великое исполнение. Песня Варяжского гостя из оперы «Садко» Римского-Корсакова получилась величественной и громогласной, хотя оркестр, вошедший во вкус, немного забивал солиста, как мне кажется.

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Ильдар Абдразаков и Юрий Башмет

А после знаменитого «Танца рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева, прекрасно сыгранного под чуткой рукой Юрия Башмета, настал черед Романса из сюиты «Микеланджело» Шостаковича, ставший когда-то первым сотрудничеством Абдразакова и Башмета.

«Наша дружба началась благодаря Шостаковичу. Первое, что мы вместе сотворили на сцене, - сюита на стихи Микеланджело. Это уникальный голос, интеллект, интеллигентность», - вспомнил на сцене Башмет.

Абдразакову Юрий Башмет вручил некую статуэтку, которая певцу показалась очень похожей на самого Башмета.



Вручение премии Дмитрия Шостаковича Ильдару Абдразакову

«Для меня огромная честь получить эту премию. Я много слышал о премии Шостаковича и знал, что она присуждается выдающимся музыкантам и деятелям культуры не только России, но и мира. Никогда не думал, что наступит тот момент, когда я получу эту премию. Я хочу поблагодарить фонд Юрия Башмета за то, что обратили на меня внимание», - рассказал Абдразаков.



Ильдар Абдразаков

А после вручения статуэтки (финансовую сторону премии так и не раскрыли) Ильдар Абдразаков спел самые эксцентричные и яркие свои песни. Начал с крайне саркастического исполнения «Классика» Мусоргского (причем артистически задействовал в действе врученную ему статуэтку), продолжил харизматичным исполнением «Песни пьяных» Тихона Хренникова, и завершил залихватской русской народной песней «Вдоль по Питерской» (тут снова оркестр от азарта немного заглушил солиста). На «Ну поцелуй» он потянулся к Башмету, и это было смешно.



Ильдар Абдразаков

Обратили внимание на то, что исполнялись только русские композиторы? Да, таков был замысел этого эксклюзивного концерта. Ильдар Абдразаков так захотел.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО