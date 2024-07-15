Ильдар Абдразаков стал народным артистом Абхазии

Об этом он объявил на встрече, которая состоялась в Сухуме 15 июля.

«Я бы хотел, пользуясь такой приятной возможностью, объявить вам, что вы моим указом удостоены высокого звания народного артиста Республики Абхазия», - сказал Бжания.



Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава и Президент Абхазии Аслан Бжания

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Абдразаков поблагодарил президента Абхазии и отметил, что «с честью и гордостью [будет] носить это звание». Певцу также вручили памятную серебряную монету, посвященную Фазилю Искандеру и его литературным героям.

Ильдар Абдразаков вечером 15 июля примет участие в гала-концерте в Сухуме, который откроет XXII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…". Концерт будет приурочен к 75-летию со дня рождения Сергея Багапша, второго президента Абхазии.

Бжания на встрече также поблагодарил народную артистку России, народную артистку Абхазии Хиблу Герзмаву, уроженку Пицунды, за то, что на протяжении уже более двух десятков лет певица проводит музыкальный фестиваль в родной республике. "Мы вами гордимся и восторгаемся вашими талантами", - сказал президент. «Я очень счастлива, что я родилась здесь. Мне очень приятно, что каждый год уже 22 года мы делаем этот праздник классической музыки, - сказала в ответ Герзмава, добавив, что фестиваль был создан в 2001 году в память о ее родителях. - Я надеюсь, что мы будем продолжать это делать и дальше».