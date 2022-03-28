Ильдар Абдразаков и Максим Пастер исполнят с Башметом вокальные циклы

В концерте примут участие Ильдар Абдразаков (бас), Максим Пастер (тенор) и камерный ансамбль «Солисты Москвы» п/у Юрия Башмета. Прозвучат Вокальная сюита на слова Микеланджело для баса с сопровождением оркестра Дмитрия Шостаковича, вокальный цикл Бенджамина Бриттена на стихи Артура Рэмбо для голоса и струнного оркестра «Озарения» («Les Illuminations») и Квартет №8 «Памяти жертв фашизма и войны» в переложении для струнного оркестра Дмитрия Шостаковича.

«Ты большой композитор, а я - маленький», - сказал Бенджамину Бриттену Дмитрий Шостакович. Их знакомство в 1960 году в Лондоне переросло в сердечную дружбу, столь редкую между двумя гениями. Но кажется, что в их жизни и творчестве, при всех различиях, были постоянные пересечения, вызванные общими взглядами на искусство и человека, мир и войну, сохранением веры в добро в водовороте трагических коллизий эпохи. «В течение многих лет Ваша работа и жизнь были для меня примером – мужества, честности и человеческой симпатии, – пишет Шостаковичу Бриттен, – Должен сказать, что сейчас нет композитора, который оказал бы на меня такое влияние, как Вы». А после его смерти признает Шостаковича «величайшим композитором, которого мне посчастливилось знать».

«Сюита на слова Микеланджело» - одно из последних сочинений, над которым работал Дмитрий Шостакович. Композитора увлекла книга микеланджеловских сонетов в переводах Абрама Эфроса. «Я вновь и вновь обращался к его образу, смотрел его работы, читал стихи; меня поражала многогранность его таланта, передо мной вставал не только ученый, не только художник, но и поэт, - писал Шостакович, – И хотя сам Микеланджело относился к своему поэтическому творчеству более чем скромно, меня потрясла красота его стихов, глубина его мыслей, простота и гениальность всего того, что сделал этот один из величайших сынов человечества». Отобранные Шостаковичем стихи отражают главную линию его творчества последних лет: Осмысление Жизни – Смерть – Бессмертие. Вокальная сюита посвящена Ирине Антоновне Шостакович – жене, верному другу и хранителю его наследия.

Вокальный цикл «Озарения» Бенджамина Бриттена, напротив, был пробой пера молодого композитора в этом жанре. Его светлая лирика – дань увлечению поэтическим символизмом и творчеством Артура Рэмбо; необычно обращение английского автора к французскому оригиналу (год спустя он обратится и к итальянским сонетам Микеланджело, раскрыв его поэтический мир совершенно по-иному, нежели Шостакович – разворачивающаяся трагедия мировой войны ещё не омрачила творческий мир создателя «Военного реквиема»). Именно премьера «Les Illuninations», прошедшая в 1940 г. с триумфальным успехом, открыла композиторское имя Бриттена широкой публике.





Восьмой струнный квартет – одно из известнейших сочинений Шостаковича. Он был написан в 1960 г. в Дрездене, где композитор работал над музыкой к фильму «Пять дней, пять ночей», посвященному спасению шедевров Дрезденской картинной галереи. Вид одного из красивейших городов Европы, все еще лежавшего в руинах, вдохновил Шостаковича на скорбный, трагический цикл, обличающий ужасы войны. С другой стороны, квартет наполнен автоцитатами из произведений разных лет (Первая, Пятая, Восьмая и Десятая симфонии, Виолончельный концерт, Фортепианное трио, опера «Леди Мкабет мценского уезда», 10 хоровых поэм) и является своего рода «посвящением самому себе». Личные переживания и трагическое обобщение пережитого слились в этом сочинении, которое получило вторую жизнь в оркестровом звучании.

Вокальный цикл Бриттена исполнит певец, солист Большого театра России, лауреат Премии Москвы в области литературы и искусства, яркий исполнитель лирических и характерных партий Максим Пастер.

Ильдар Абдразаков – заслуженный артист России и народный артист Республики Башкортостан, лауреат «Грэмми» и «Золотой маски». Один из лучших басов России, выступающий на крупнейших оперных сценах мира, он находит особые, трагические краски в исполнении Вокальной сюиты Шостаковича, много лет входящей в его репертуар.

За пультом Камерного ансамбля «Солиста Москвы» - его создатель и главный дирижер Юрий Башмет.