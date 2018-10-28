Посвящение Дмитрию Хворостовскому в театре «Новая Опера»

Приглашённые гости рассаживались в фойе первого этажа. На рояле одиноко стоял прекрасный портрет певца. Была устроена и небольшая экспозиция: костюм певца в роли Риголетто, в котором он выступал на сцене театра «Новая Опера», выставка фотографий. Вечер проходил под эгидой Благотворительного Фонда Дмитрия Хворостовского.

Во время брифинга делились воспоминаниями директор «Новой Оперы» Дмитрий Сибирцев, дирижёр и большой друг певца маэстро Константин Орбелян, наш баритон Василий Ладюк, знаменитый бас Ильдар Абдразаков, чуть позже присоединилась вдова певца Флоранс.

Ближе к началу стал заполняться зрительный зал. На задник сцены был спроецирован огромный портрет певца, уже седовласого, по времени ближе к концу его недолгой жизни. По ходу концерта проецируемые фото менялись, напоминая о разных периодах его жизни. Певец появлялся и очень молодым красавцем, и на сцене, и с семьёй, и с друзьями, многие из которых были в зрительном зале или готовились выйти на сцену.

Программа концерта была заявлена роскошная, щедрая как по исполнительскому составу, так и по перечню исполняемых музыкальных номеров. Это было богатое приношение памяти певца, щедрый подарок от каждого участника. Артисты принесли на сцену то самое драгоценное, чем они владели. И зазвучала музыка, исполненная прекрасными музыкантами, зазвучали голоса, краше и богаче которых нет. На сцене была атмосфера щедрости талантов, мастерства, красоты и, главное, огромного желания поделиться всем этим богатством с теми, кто пришёл в зал, кто помнил и сопереживал. В этом порыве артисты и зрители были едины.



Ильдар Абдразаков

Тон задала «Прелюдия» из оперы «Травиата» Дж. Верди в исполнении оркестра театра «Новая Опера» под управлением маэстро Константина Орбеляна. Затем на сцену вышел Ильдар Абдразаков. Надо сказать, что в этом концерте певец, пожалуй, наиболее выделился не только красотой своего богатого голоса, изумительного баса бархатного тембра, могучего и подвижного. За всем этим ярко просматривалась индивидуальность мировой оперной звезды, его нежное, заботливое отношение к другу, Дмитрию Хворостовскому. Вот и фото на огромном экране об этом нам рассказывает: друзья в лодке, Ильдар на вёслах, Дмитрий, видимо, в период восстановления после лечения. Вот и возникает вопрос: многие ли из наших мировых звёзд вот так, в лодке могли бы уделить своё драгоценное время очень больному человеку? Ответьте сами на этот вопрос! А Ильдар мог, и это работа его души, которая главная в его даровании. Вот и на концерте бас Ильдар Абдразаков был доминирующей фигурой, с его печалью о друге, с его огромным желанием провести всё на самом высоком уровне в память о Дмитрии Хворостовском. С этим настроением Ильдар Абдразаков выходил на сцену, пел, потрясал публику и зал отвечал на его искренние эмоциональные послания.



Василий Ладюк и Сергей Скороходов

Заданная тональность была подхвачена всеми участниками концерта, а среди них на сцену в этот вечер выходили баритон Василий Ладюк, тенор Алексей Татаринцев, тенор Сергей Скороходов, меццо-сопрано Агунда Кулаева, сопрано Екатерина Сюрина, сопрано Ольга Гурякова, сопрано Кристина Мхитарян. Элегическое настроение в концерте поддержали своим выступлением Дмитрий Сибирцев – рояль, Борислав Струлёв – виолончель.



Алексей Татаринцев и Кристина Мхитарян

Далеко не в каждом концерте можно увидеть такое созвездие первоклассных дирижёров. Кроме уже названного маэстро Константина Орбеляна, сцену театра «Новая Опера» почтили своим участием такие мастера, как Ян Латам-Кёниг, Василий Валитов и Андрей Лебедев.



Элегическое настроение в концерте поддержали своим выступлением Дмитрий Сибирцев – рояль, Борис Струлёв – виолончель

Редкий концерт воспринимается как единое целое, как сюжетное действие. На этот раз всех объединил сюжет посвящения великому певцу Дмитрию Хворостовскому.



Участники концерта

Людмила КРАСНОВА

Фото: автора и пресс-службы «Новой оперы»



Ольга Гурякова