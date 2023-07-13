VI фестиваль "Лето. Музыка. Музей" прошел под знаком 150-летия Рахманинова

Панорамный вид на монастырь и окрестности, неторопливое течение реки Истры - всё это служило достойным, а главное, достаточным обрамлением фестиваля. В таких величественных и духовно значимых декорациях прозвучали в день открытия фестиваля сочинения Сергея Рахманинова. Фестиваль этого года проходил под знаком 150-летия великого композитора. Открылся фестиваль исполнением Концерта №2 для фортепиано с оркестром, до минор, соч. 18 Сергея Рахманинова. Партию фортепиано исполнил маэстро Вадим Руденко. За дирижерским пультом Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова был маэстро Дмитрий Юровский.



Вадим Руденко

После антракта, во втором отделении концерта прозвучала Симфония №2 ми минор соч. 27 Сергея Рахманинова в исполнении ГАСО России имени Е.В. Светланова. Дирижировал маэстро Дмитрий Юровский, художественный руководитель фестиваля, младший представитель знаменитой династии дирижеров России.



Лето. Музыка. Музей

Программа выстраивается так, как сказал маэстро Дмитрий Юровский, что слушатель погружается в мир молодого Рахманинова, определяя неразрывную связь его сочинений с музыкой предшественников, а это такие композиторы, как Чайковский, Римский-Корсаков, Танеев, Аренский. Всех этих мастеров, продолжал Дмитрий Юровский, можно назвать наставниками Сергея Рахманинова, которым, в том числе, посвящается этот фестиваль. Тем не менее, сказал Дмитрий Юровский, главным действующим лицом фестиваля остается Рахманинов. В программе фестиваля прозвучали сочинения композитора, а это все основные жанры крупной формы,- фортепианный концерт, симфоническая музыка, вокально-симфоническая поэма и опера.



Дмитрий Юровский

Предваряя открытие фестиваля "Лето. Музыка. Музей", президент фестиваля, народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский особо отметил, что зрителей ждут встречи с ярчайшими молодыми, но уже известными солистами. Так и случилось: в программе концерта 7 июля выступил пианист Иван Бессонов, победитель Первого международного музыкального конкурса имени Сергея Рахманинова.



Президент фестиваля композитор Максим Дунаевский

Владимир Урин, Генеральный директор Большого театра России, отметил высокий уровень исполнения, интересные программы, концептуальное единство, особую атмосферу Нового Иерусалима - всё это за пять лет сделали фестиваль интересным музыкальным событием лета в России. Возможно, само место - Российская Палестина и близость к храму, одному из самых замечательных музейных комплексов московской земли, сам воздух придают дополнительную силу и глубину звучания исполняемым произведениям, справедливо заметил Владимир Урин.



Лето. Музыка. Музей

Существует еще одна особенность музыкального форума "Лето. Музыка. Музей" нынешнего года, напрямую связанная с возможностями высоких технологий в сфере коммуникаций. И тут оказались уместны и активно востребованы прямые трансляции с концертов фестиваля, а также возможности пересмотра программ фестиваля на различных интернет-ресурсах. Все это многократно увеличило аудиторию фестиваля "Лето. Музыка. Музей" в Новом Иерусалиме, определив его как событие глобального масштаба, что соответствует мировому статусу русского композитора Сергея Рахманинова.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Арман ТАДЕВОСЯН / Пресс-служба музея "Новый Иерусалим"