В Большом театре сыграли Рахманинова: симфонию №2 и поэму «Колокола»

Программа концерта включала Симфонию №2 ми минор,Ор. 27, исполненную в первом отделении оркестром Большого театра под управлением дирижёра Филиппа Селиванова. Соло в оркестре исполнили на скрипке Владимир Скляревский, заслуженный артист России; на кларнете - Сергей Петров; на английском рожке - Александр Колосов. Оркестром дирижировал маэстро Филипп Селиванов.

Второе отделение концерта было отдано поэме "Колокола", сочинению для солистов, хора и симфонического оркестра на слова одноименного стихотворения Эдгара По в переводе Константина Бальмонта. Солистами выступили: Светлана Лачина - сопрано, Бехзод Давронов - тенор, Андрей Потатурин - баритон. Соло в оркестре - на английском рожке Александр Колосов. Хор Большого театра под управлением Валерия Борисова, главного хормейстера, народного артиста России. За дирижерским пультом - маэстро Филипп Селиванов.



Филипп Селиванов

Симфония №2 была написана Рахманиновым после необычайно успешных и продуктивных двух лет работы в Большом театре в Москве. Местом создания второй симфонии стал Дрезден. Потребовалось два года, чтобы создать симфонию - 1906-1907 гг., сосредоточив, собрав воедино все свои творческие силы, подойдя к сочинению критично и в высшей степени требовательно.Композитор не один раз переделывает партитуру и только в 1908 году соглашается на премьеру своего сочинения, которая прошла сначала в Петербурге, а затем в Москве. Симфония была принята безоговорочно в обеих столицах. В рецензиях музыкальных критиков симфония была отмечена как цельное произведение, с богатством деталей, поэтической настроенностью, художественным блеском. Создатель симфонии, композитор Рахманинов, был охарактеризован как тонкий и цельный, самостоятельно думающий и созидающий художник. Критики отмечали особый характер рахманиновской инструментовки, составляющей суть всей его музыки, всех её тем и образов

И другой срез времени, тревожное предреволюционное состояние общества, 1913 год. Рахманинов создает поэму для солистов, хора и оркестра "Колокола". Этому предшествует загадочная, прямо-таки по-моцартовски мистическая история:композитор получает письмо с предложением написать музыку на стихи Эдгара По, американского поэта-символиста, известного в России в переводах русского поэта-символиста Константина Бальмонта.Вернувшись из-за границы, Рахманинов заканчивает свое сочинение, представив его публике Петербурга и Москвы. В премьерном исполнении участвуют хор и солисты Большого театра.

И теперь, в день сегодняшний, к 150-летию со Дня рождения Сергея Рахманинова, в Большом театре звучит поэма "Колокола", говоря нам о жизни вечной и жизни сегодняшней, о хрупкости этих связей, призывая прислушаться и задуматься о скоротечности жизни. Поражает мощь, глубина и масштабность сочинений Сергея Рахманинова, актуальность его музыки.

Людмила КРАСНОВА