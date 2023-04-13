В Большом театре исполнили «Алеко» и «Всенощное бдение» Рахманинова

Девятнадцатилетний композитор Сергей Рахманинов написал оперу "Алеко" к выпускному экзамену в Московской консерватории. Опера получила высокую оценку и была отмечена золотой медалью. По рекомендации П.И. Чайковского, оперу поставили на сцене Большого театра.

В наши дни в рамках празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова опера "Алеко" была представлена в концертном исполнении на сцене Большого театра. В изданном "по случаю" буклете читаем: "Берег реки. Кругом разбросаны шатры из белого и пестрого холста .Направо - шатер Алеко и Земфиры. В глубине - телеги, завешанные коврами. Кое-где разведены костры, варится ужин в котлах. Тут и там - группы мужчин, женщин и детей. Общая, но спокойная суета. За рекой восходит луна".



Андрей Валентий (Старый цыган) и Анна Шаповалова (Земфира) во время концертного исполнения оперы «Алеко»

Эти образы отражены в увертюре, исполненной оркестром под управлением дирижёра Алексея Верещагина. Партии в этот вечер исполнили; Алеко - Эльчин Азизов, народный артист Азербайджана, Молодой цыган - Алексей Татаринцев, заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, Старик (отец Земфиры) - Андрей Валентий, заслуженный артист Республики Беларусь, Земфира - Анна Шаповалова, Старая цыганка - Ирина Долженко, народная артистка России.

Среди исполнителей, уже известных и прославленных, хотелось бы выделить Анну Шаповалову в партии Земфиры. Это и голос, обладающий не только силой, но и полётностью в сочетании со сценической убедительностью интерпретации представленной партии. Качества, позволяющие надеяться на успешную реализацию возможностей в карьере певицы.

В контексте мероприятий, проходящих в нашей стране и по всему миру в связи с празднованием 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, возникал вопрос: "Что? И это всё? Маловато будет..."

Во втором отделении концерта знаменитый хор Большого театра под управлением дирижёра, народного артиста России Валерия Борисова исполнил "Всенощное бдение" Сергея Рахманинова. Солистами выступили Анастасия Матвеева, меццо-сопрано, Алексей Черных, тенор, Александр Еремеев, тенор.

В контексте этого концерта вспомнились слова митрополита Илариона (Алфеева), который не единожды дирижировал исполнением сочинения Сергея Рахманинова "Всенощное бдение". Смысл высказывания митрополита Илариона состоит в том, что нет в мире сочинения, сопоставимого с "Всенощным бдением" Сергея Рахманинова.

Людмила КРАСНОВА