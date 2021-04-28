Большой театр рассказал о планах на 246-й сезон

Ни один сезон не проходит без постановки русской оперы. В новом 246-м сезоне на Историческую сцену вернется творение Модеста Мусоргского – опера «Хованщина» в постановке известного режиссера Саймона Макберни. Дирижер – Туган Сохиев.



Большой театр

В рамках договоренностей о сотрудничестве с Метрополитен-оперой появится «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера (дирижер – Эван Роджистер, режиссер – Франсуа Жирар).

На Новой сцене дебютирует в музыкальном театре руководитель Театра на Фонтанке Семён Спивак. В команде с художником Семёном Пастухом и художником по костюмам Галиной Соловьёвой он поставит оперу Моцарта «Дон Жуан». Дирижер – Туган Сохиев. Эта работа перешла в репертуар из 244-го сезона, досрочно прерванного карантинными мерами, введенными весной 2020 года.

Три оперные постановки пройдут на Камерной сцене им. Бориса Покровского. Первой премьерой сезона станет вечер, объединяющий два названия – «Маддалена» Сергея Прокофьева и «Испанский час» Мориса Равеля.

После успешной постановки оперы Бизе «Искатели жемчуга» Большой театр решил продолжить сотрудничество с режиссером Владиславсом Наставшевсом. Дирижер – Алексей Верещагин. Московская публика познакомится с произведениями, редко исполняемыми в России – это «Фальстаф» Aнтонио Сальери (режиссер – Александр Хухлин), «Линда ди Шамуни» Гаэтано Доницетти (дирижер – Антон Гришанин, режиссер – Роман Феодори).

Большой театра будет много путешествовать по России: Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Доброград. Надеется побывать с гастролями во Франции, Испании, Великобритании и провести на своих площадках осенью 2021 года фестиваль DanceInversion.

Театр предоставит свои площадки двум оперным конкурсам – конкурс вокалистов «Опералия», задуманный в свое время Пласидо Доминго, пройдет с 18 по 24 октября 2021 года, а международный конкурс оперных певцов Competizione dell’Opera со 2 по 7 февраля 2022 года.

Концертное исполнение оперы «Тоска» на Исторической сцене Большого театра 25 октября 2021 года посвящено 95-летию н.а. СССР Галины Вишневской.