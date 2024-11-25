Большой театр меняет схему продажи билетов и вводит аукцион

«2 декабря в 10:00 по московскому времени Большой театр откроет продажу билетов на главную зимнюю сказку. В этом году билеты на балет "Щелкунчик" П. Чайковского будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут», - говорится в сообщении театра.



ТЕКСТ

Также в театре уточнили, что в связи с популярностью балета "Щелкунчик", в нынешнем году Большой театр предлагает зрителям новый способ приобретения билетов на этот балет. Часть билетов будет доступна к приобретению на аукционе. В аукционе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов Большого театра. Стартовая цена за 2 билета на аукционе составляет 100 000 рублей.

Также накануне Нового года впервые в истории Большого театра пройдет общедоступная прямая трансляция балета "Щелкунчик".

Билеты на спектакль 31 декабря поступят в продажу 14 декабря.

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Балет "Щелкунчик" - главная новогодняя постановка в Большом театре. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа). Премьера состоялась на Исторической сцене в 1966 году.

В прошлые годы билеты на спектакль продавались в кассах театра, что приводило к образованию многочасовых очередей.

В пояснении к покупке билета уточняется, что при покупке в электронном билете указываются фамилия и номер документа, удостоверяющего личность посетителя. Переоформление купленных билетов на других лиц по инициативе посетителя не производится. Также можно приобрести билеты для трех других посетителей, при этом в них также необходимо внести данные тех, кто придет на спектакль. На каждый спектакль один пользователь может создать не более одного заказа, за нарушение этого требования театр может аннулировать все приобретенные билеты.

При проходе на спектакль необходимо предъявить контролеру документ (оригинал), удостоверяющий личность. При несоответствии указанных в билете данных с документом, театр не допустит человека на спектакль без возмещения затрат на покупку билета.