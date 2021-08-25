Артисты МОП Большого театра споют посвящение певцам-эмигрантам

Молодые артисты исполнят партии Фёдора Шаляпина, Галины Вишневской, Ольги Баклановой и других. Выступление пройдет в рамках программы “Лето в Доме русского зарубежья”, инициированной Фондом наследия русского зарубежья. Каждую часть будет предварять выступление ведущего с рассказом о певцах-эмигрантах. Концертмейстер – Михаил Коршунов.



ТЕКСТ

Алексей Кулагин исполнит арии Фёдора Шаляпина (1873–1938), который эмигрировал из России в 1922 году.

Мария Мотолыгина исполнит композиции из репертуара Галины Вишневской (1926–2012)

Эльмира Караханова исполнит композиции из репертуара оперной певицы Лидии Липковской (1884–1958). Липковская выступала с Шаляпиным и в “Русских сезонах” Дягилева. Эмигрировала из России в 1919 году.

Арсений Яковлев споет арии, которые исполнял лирико-драматический тенор Дмитрий Смирнов (1882–1944). Артист выступал в Большом и Мариинском театрах. Уехал из России в 1920 году.

Ульяна Бирюкова исполнит партии кино- и театральной актрисы Ольги Баклановой (1896–1974), уехавшей из России в 1926 году и продолжившей карьеру в США.

В рамках концерта совместно с Марфо-Мариинской обителью милосердия будет организован благотворительный базар: собранные средства пойдут на поддержку детей - подопечных Обители.

Прямая трансляция события начнется в 19:00 на youtube-канале Дома.