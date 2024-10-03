Большой театр стал продавать только именные билеты

«В целях предотвращения спекуляции билетами, руководствуясь заботой о вас, Большой театр вносит вынужденные и необходимые изменения в правила продажи билетов. С 1 октября 2024 года в Большом театре осуществляется продажа исключительно именных билетов, приобрести которые можно, предъявив документ, удостоверяющий личность. Персональные данные зрителя будут занесены в билет», - говорится в сообщении ГАБТа.



Большой театр

При покупке билета на официальном сайте Большого театра bolshoi.ru зритель самостоятельно указывает свои персональные данные, добавили в публикации.

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Именные билеты дают право на посещение театра только при предъявлении документов, удостоверяющих личность. При несоответствии указанных в билете сведений данным, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль.

«Просим с пониманием отнестись к нововведениям. Приобретайте билеты исключительно в кассах или на сайте Большого театра. Приобретая билеты в других местах и у других организаций или лиц, вы рискуете купить подделку. Фальшивый билет не обеспечивает посещение театра. Театр не несет ответственность за подлинность билета в случае приобретения его с рук и/или в местах, отличных от официальных точек распространения (кассы Большого театра и сайт bolshoi.ru)», - добавили в ГАБТе.