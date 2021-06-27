В Большом театре вышла новая версия оперы «Мазепа»

Дирижер-постановщик - Туган Сохиев, режиссер-постановщик - Евгений Писарев, сценограф - Зиновий Марголин, режиссёр по пластике - Албертс Альбертс, художник по костюмам - Ольга Шаишмелашвили, художник по свету - Дамир Исмагилов, главный хормейстер - Валерий Борисов, хореограф - Ирина Кашуба.



Агунда Кулаева как Любовь

Собственно, и первое представление этой оперы прошло в 1884 году на сцене этого же театра. В основу сюжета оперы положена поэма "Полтава" А.С. Пушкина. Над воплощением новой сценической версии оперы "Мазепа" П.И. Чайковского трудились режиссёр-постановщик Евгений Писарев и сценарист Зиновий Марголин. Дирижер-постановщик Туган Сохиев, определяя своеобразие партитуры "Мазепы", говорит о том, что важной краской стали впечатления, звуки, атмосфера, которые питали воображение Чайковского в украинском имении сестры. Они подарили ей тот колорит, продолжает Туган Сохиев, который делает её особенной и невероятно сильно чувствуется во всей музыке оперы - даже в мелодическом рисунке.

Режиссёр-постановщик Евгений Писарев рассказал, что это уже третья его постановка в Большом театре, но, тем не менее, дебютная. До этого он работал с итальянской оперой-буфф, на русском же языке опер не ставил, признался режиссёр, и добавил, что Историческая сцена - это другая степень проверки. Тот факт, что в опере "Мазепа" действуют исторические герои, само по себе не способствует использованию в полной мере возможностей режиссёрской интерпретации, по мнению Писарева.

Привычный тандем с соавтором Зиновием Марголиным продолжился и на этой постановке, принеся свои результаты. Мы поняли, рассказывает Евгений Писарев, что рассказать эту историю можно будет только на фоне войны. И тогда, продолжает режиссёр, пришла мысль протянуть это через все времена: Полтавский бой - 1709 год, Гражданская война - двадцатые годы двадцатого века, Вторая мировая война и наши дни. Трагические военные страницы этой земли. И Кочубей, и Мазепа - всё это реальные исторические персонажи. Это нельзя игнорировать, заключает Евгений Писарев. В основе декораций - образ дома, который разрушается.



Эльчин Азизов как Мазепа

Разрушение дома началось с разрушения традиционных семейных отношений, с попрания сложившихся общественных ценностей. И тут не только юная Мария с её чувством к старику Мазепе (Эльчин Азизов), а и родители Марии, сам Кочубей (Денис Макаров) и Любовь, его жена (Агунда Кулаева). Пир в доме Кочубея закончился грандиозным скандалом, который стал истоком войны двух знатных семей, оброс доносами, изменами, гибелью ни в чём не повинных людей.

Война во всех её страшных проявлениях осязаемо присутствует в спектакле. Очень умело, ненавязчиво используются кадры хроники, которые связывают события прошлого в единый узел, как бы ставя вопрос перед зрителями: "Что скажете про всё это, господа?"



Денис Макаров как Кочубей, Анна Нечаева как Мария, Агунда Кулаева как Любовь.

Представляется возможным утверждать, что на сцене Большого театра был показан спектакль абсолютно нового типа. Новизна спектакля состоит в том, что соединены голоса великих авторов, гениев Пушкина и Чайковского, которые защищают вечные ценности бытия человека на этом свете. Это зримо, рельефно, убедительно донесено до зрителя режиссёром-постановщиком Евгением Писаревым, сценографом Зиновием Марголиным и всей постановочной группой, работавшей над спектаклем.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Дамир ЮСУПОВ / Большой театр