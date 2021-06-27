В Большом театре вышла новая версия оперы «Мазепа»

Дирижер-постановщик - Туган Сохиев, режиссер-постановщик - Евгений Писарев, сценограф - Зиновий Марголин, режиссёр по пластике - Албертс Альбертс, художник по костюмам - Ольга Шаишмелашвили, художник по свету - Дамир Исмагилов, главный хормейстер - Валерий Борисов, хореограф - Ирина Кашуба.
Собственно, и первое представление этой оперы прошло в 1884 году на сцене этого же театра. В основу сюжета оперы положена поэма "Полтава" А.С. Пушкина. Над воплощением новой сценической версии оперы "Мазепа" П.И. Чайковского трудились режиссёр-постановщик Евгений Писарев и сценарист Зиновий Марголин. Дирижер-постановщик Туган Сохиев, определяя своеобразие партитуры "Мазепы", говорит о том, что важной краской стали впечатления, звуки, атмосфера, которые питали воображение Чайковского в украинском имении сестры. Они подарили ей тот колорит, продолжает Туган Сохиев, который делает её особенной и невероятно сильно чувствуется во всей музыке оперы - даже в мелодическом рисунке.
Режиссёр-постановщик Евгений Писарев рассказал, что это уже третья его постановка в Большом театре, но, тем не менее, дебютная. До этого он работал с итальянской оперой-буфф, на русском же языке опер не ставил, признался режиссёр, и добавил, что Историческая сцена - это другая степень проверки. Тот факт, что в опере "Мазепа" действуют исторические герои, само по себе не способствует использованию в полной мере возможностей режиссёрской интерпретации, по мнению Писарева.
Привычный тандем с соавтором Зиновием Марголиным продолжился и на этой постановке, принеся свои результаты. Мы поняли, рассказывает Евгений Писарев, что рассказать эту историю можно будет только на фоне войны. И тогда, продолжает режиссёр, пришла мысль протянуть это через все времена: Полтавский бой - 1709 год, Гражданская война - двадцатые годы двадцатого века, Вторая мировая война и наши дни. Трагические военные страницы этой земли. И Кочубей, и Мазепа - всё это реальные исторические персонажи. Это нельзя игнорировать, заключает Евгений Писарев. В основе декораций - образ дома, который разрушается.
Разрушение дома началось с разрушения традиционных семейных отношений, с попрания сложившихся общественных ценностей. И тут не только юная Мария с её чувством к старику Мазепе (Эльчин Азизов), а и родители Марии, сам Кочубей (Денис Макаров) и Любовь, его жена (Агунда Кулаева). Пир в доме Кочубея закончился грандиозным скандалом, который стал истоком войны двух знатных семей, оброс доносами, изменами, гибелью ни в чём не повинных людей.
Война во всех её страшных проявлениях осязаемо присутствует в спектакле. Очень умело, ненавязчиво используются кадры хроники, которые связывают события прошлого в единый узел, как бы ставя вопрос перед зрителями: "Что скажете про всё это, господа?"
Представляется возможным утверждать, что на сцене Большого театра был показан спектакль абсолютно нового типа. Новизна спектакля состоит в том, что соединены голоса великих авторов, гениев Пушкина и Чайковского, которые защищают вечные ценности бытия человека на этом свете. Это зримо, рельефно, убедительно донесено до зрителя режиссёром-постановщиком Евгением Писаревым, сценографом Зиновием Марголиным и всей постановочной группой, работавшей над спектаклем.
Людмила КРАСНОВА
Фото: Дамир ЮСУПОВ / Большой театр
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