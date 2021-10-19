Игорь Головатенко: Худшие времена возвращаются, но я верю в лучшее!

Дирижировал маэстро Микеле Мариотти, Оркестр и хор Театра Комунале Болоньи, актёрский состав - исполнители мирового уровня.



Оркестр Театра Комунале Болоньи

Главная партия Симона Бокканегра особенно удалась исполнителю, баритону Игорю Головатенко, создавшему ёмкий образ героя в различных жизненных ситуациях. Концертное исполнение оперы всегда ограничено в выборе изобразительных средств В данном же случае можно говорить о редкой сбалансированности великолепного баритона и тех сценических приемах, которые вписывались в концертное исполнение оперы. И на этот раз Игорь Головатенко дал пример глубокого осмысления судьбы своего героя, рассказав об этом зрителям в столь непростых жизненных условиях.



Саймон Бокканегра - Игорь Головатенко

Издание NEWSmuz.com и на этот раз обратилось с просьбой к певцу ответить на несколько вопросов. Игорь Головатенко любезно откликнулся на эту просьбу.



Микеле Мариотти

- Как Вы пережили пандемический период? Повлияла ли эта напасть на график Ваших выступлений?

Разумеется, пандемия и все, что с ней связано, повлияла на график моих выступлений. К большому сожалению, многие контракты, как, например, «Лючия ди Ламмемур» и «Фауст» в Ковент-Гарден, «Травиата» в Метрополитен-опере, были отменены. Многие артисты остались без работы и, соответственно, без средств к существованию. Это, так сказать, отрицательная сторона. С другой стороны, я никогда еще не проводил столько времени со своей семьей, с детьми, которые очень во мне нуждаются, как и я нуждаюсь в постоянном общении с ними, так что в каком-то смысле могу сказать: нет худа без добра, хотя мне совершенно чужд цинизм в ситуации, когда наше существование в буквальном смысле слова оказалось на грани катастрофы. Сейчас кажется, что худшие времена снова возвращаются, однако надеюсь, что своевременная вакцинация сможет предотвратить худший сценарий, и в недалеком будущем мы снова сможем наслаждаться жизнью без масок, карантинов, социальной дистанции и прочих весьма надоевших атрибутов ковидной эпохи.



Игорь Головатенко

- "Симон Бокканегра" - как появилась эта опера в Вашем репертуаре?

- Спеть эту роль мне предложил Микеле Мариотти после нашей совместной работы над оперой Верди «Разбойники» в Баварской опере. Он также предложил мне дебют в роли Яго на сцене театра Сан-Карло в Неаполе, который должен состояться сразу после «Симона» в Парме.

- Расскажите, пожалуйста, о работе над новым образом?

- Работа над «Симоном» была довольно интересной не только в чисто вокальном, музыкальном смысле. Опера повествует об очень интересном периоде истории Италии, там действуют исторические персонажи, упоминается Франческо Петрарка и его попытки наладить мир между Венецией и Генуей; помимо этого мы оказываемся в центре бесконечной вражды гвельфов и гибеллинов, а также становимся свидетелями заговора, в результате которого и был отравлен Симон Бокканегра, первый дож Генуэзской республики. Богатейший и захватывающий период истории! Очень интересно было изучать либретто и расхождения первой и второй редакций оперы, которые, как известно, очень сильно отличаются - это практически разные оперы. Я получил большое удовольствие от этого процесса.



Мария Бокканегра - Angela Meade

- Вам предстоит работа в Метрополитен-опере в Нью-Йорке. Что ожидает американских зрителей?

- В Метрополитен-опере должна состояться постановка «Евгения Онегина». К сожалению, наша жизнь сейчас чрезвычайно осложнилась ковидными ограничениями. Это влияет крайне негативно на свободу перемещения по планете, на выдачу рабочих виз и прочее. Очень надеюсь, что все-таки смогу туда улететь и принять участие в постановке. Пока больше ничего не могу сказать по существу дела.

Людмила КРАСНОВА