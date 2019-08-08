Игорь Головатенко: Жду дебютов в Парижской и премьеры в Баварской операх!

Завершился 243-й сезон в Большом театре. Главная сцена страны, каковым остаётся Большой театр, представила зрителям среди достаточно разнообразного списка мировых оперных шедевров и давно ожидавшуюся премьеру новой постановки оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. На этот раз наш национальный шедевр предстал в режиссуре Евгения Арье и сценографии Семёна Пастуха.



«Евгений Онегин» в Большом театре. Татьяна — Анна Нечаева. Онегин — Игорь Головатенко

Тем не менее, опера запомнилась замечательными исполнителями практически всех, в особенности, главных партий. Это, прежде всего, баритон Игорь Головатенко – Евгений Онегин и сопрано Анна Нечаева – Татьяна Ларина. И тут можно, пожалуй, говорить об историческом повороте в исполнении оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского на сцене Большого театра, когда, наконец, всё встало на свои места. Титульный герой оперы в исполнении Игоря Головатенко со времён Собинова, Козловского, Лемешева занял главенствующее место в представленном спектакле.

Событие отнюдь неординарное, если учесть установившуюся традицию, благодаря нашим великим исполнителям партии Ленского, воспринимать кульминацию этой оперы по дуэльной сцене во втором акте. Известно, что зал Большого театра пустел, к примеру, после блистательного исполнения Сергеем Лемешевым ариозо Ленского «Куда, куда вы удалились…». Даже в недавнем прошлом в исполнении этой оперы на сцене Венской Оперы в блистательном составе (Татьяна – Анна Нетребко, Онегин – Дмитрий Хворостовский) пальма первенства принадлежала Ленскому в исполнении тенора Дмитрия Корчака. Казалось, так будет всегда, это константа, это незыблемо… И вдруг такой поворот.

Как это стало возможным? Какие механизмы актёрского мастерства в сочетании с вокальным совершенством были приведены в действие, дабы достичь такого результата? Это трудные вопросы, на которые нельзя ответить в двух словах, без осмысления произошедшего.

Можно, конечно, исходить из того, что бывает, случается… Но если обратиться к партиям, исполняемым Игорем Головатенко в текущем репертуаре на сцене Большого театра, а это Ренато в опере «Бал-маскарад» Дж. Верди, Князь Елецкий в опере «Пиковая дама» П.И. Чайковского, Доктор Малатеста в опере «Дон Паскуале» Г. Доницетти и теперь титульная партия в опере «Евгений Онегин» П.И. Чайковского в новой постановке Большого театра, - то вырисовывается совершенно иная картина. Если попытаться обобщить всё то, что показал певец во всех партиях, то, пожалуй, можно вывести некую «формулу успеха» баритона Игоря Головатенко. Это, конечно, красивый, сильный баритон, прекрасно оснащённый вокальной техникой, абсолютно управляемый певцом, представляющий надёжный фундамент исполнителя.

В арсенале художественно-изобразительных средств певца главенствует драматургическая составляющая в каждой исполняемой им партии. И эти средства изображения характеров позволяют артисту представить своих героев убедительно, правдиво и разнообразно. Так, к примеру, Ренато в исполнении Игоря Головатенко в третьем акте оперы «Бал-маскарад» заставляет зал содрогнуться от решимости героя учинить расправу над своей якобы неверной супругой.



«Дон Паскуале» в Большом театре. Норина - Венера Гимадиева. Доктор Малатеста - Игорь Головатенко.

Певец способен оживить и даже повести за собой спектакль, как это случилось в опере «Дон Паскуале» Г. Доницетти, в которой партию Доктора Малатесты исполнял Игорь Головатенко. Спектакль не только оживился и приобрёл новые краски, но и заполучил нового главного героя, раскрывшего новые смыслы в этом замысловатом действе.

Князь Елецкий в исполнении Игоря Головатенко в опере «Пиковая дама» П.И. Чайковского не только соответствует каноническим представлениям об этом герое, но и открывает новые, можно сказать, философские смыслы духовной жизни человека, которые отразились в иных музыкальных формах русских композиторов.

Мы задали вопросы Игорю Головатенко. Вот его ответы.

- Что было главным в завершившемся сезоне?

- В завершившемся сезоне, как мне кажется, было три очень важных события: дебют в Ковент-Гарден («Травиата»), дебют в США - Вашингтон, «Евгений Онегин» и, наконец, премьера новой постановки «Онегина» в Большом театре. Все эти три события для моей творческой судьбы имеют огромное значение.



«Травиата» в Ковент-Гардене. Charles Castronovo как Alfredo Germont. Игорь Головатенко как Giorgio Germont

– Каковы Ваши планы на предстоящий сезон?

- В следующем сезоне будет много интересного. Будет дебют в Парижской опере («Пуритане» Беллини - опера, которую я раньше не исполнял). Должен состояться дебют в Метрополитен («Пиковая дама», Елецкий). В Баварской опере в Мюнхене будет новая постановка оперы Верди «Разбойники», которой жду с нетерпением. Также жду возвращения в Ковент-Гарден («Лючия ди Ламмермур» Доницетти).

В Большом театре в новых постановках не участвую, но буду петь текущий репертуар, в том числе «Дон Карлос» и «Бал-маскарад». Планируется очень интересный концерт с Семёном Скигиным на Новой сцене Большого театра (романсы Чайковского).

Очень надеюсь, что плотный график не помешает спеть и в «Новой опере». В частности, планируется концерт из произведений Рахманинова с Дмитрием Сибирцевым. Планов очень много, надеюсь, все они осуществятся и ничто не помешает этому.

Людмила КРАСНОВА