Василий Петренко: Продолжаю смотреть, слушать, учиться!

В разгар лета любителям классической музыки выпала возможность встретиться с художественным руководителем фестиваля в Новом Иерусалиме «Лето. Музыка. Музей» Василием Петренко. Государственный академический симфонический оркестр (ГАСО) России имени Е.Ф. Светланова, управляемый маэстро, представил программу из произведений Игоря Стравинского, Сергея Рахманинова, Густава Малера, Клода Дебюсси, Камиля Сен-Санса, Мориса Равеля, Александра фон Цемлинского. Природа благоволила фестивалю. Стояли тёплые июльские дни, а куполом служило лазурное небо...



Василий Петренко

- Как Вы пришли к дирижированию?

- Начал учиться в хоровом училище им. М. И. Глинки в Ленинграде, с семи лет. По окончании выдавали диплом дирижёра хора, так что постепенно все, кто учились, приходили к необходимости стать дирижёром. Но далеко не у всех это получилось... Потом, продолжив обучение в консерватории, понял, что оперно-симфоническое дирижирование интересует меня значительно больше, и стал им заниматься.

- Кто были Ваши учители?

- Наверное, главными были Е.П. Кудрявцева, легенда хорового дирижирования, и Р. Э. Мартынов, один из самых талантливых дирижёров своего поколения, к сожалению, довольно рано ушедший из жизни. Ну и, разумеется, многие другие, кого мне посчастливилось видеть и от кого удалось почерпнуть жизненный опыт и знания.

- Кто был для Вас примером в качестве дирижёра?

- Многие... Мне посчастливилось ребенком побывать на одном из последних концертов Е.А. Мравинского, присутствовать на визитах Л. Бернстайна, Дж. Шолти, К. Аббадо в Санкт-Петербурге, участвовать в мастер-классах Е.-П. Салонена, Н. Ярви и, разумеется, постоянно посещать репетиции и концерты Ю.Х. Темирканова, М. А. Янсонса, В.А. Гергиева. Всегда считал, что любая репетиция, любой концерт даёт огромный опыт, большую пищу к размышлению. И продолжаю смотреть, слушать, учиться - дирижёр никогда не может останавливаться на достигнутом, на мой взгляд.

- Музыка каких композиторов Вам ближе?

- У меня очень обширные интересы в музыке. Когда-то, лет в восемнадцать, я решил написать список всех тех сочинений, которые хотел бы за свою жизнь продирижировать, по алфавиту. Остановился на середине третьей страницы формата А4, дойдя до буквы "К" и осознав, что, скорее всего, всей жизни не хватит для этого. За последние 300-400 лет столько гениальной музыки создано!



Василий Петренко

- Публика, она ведь разная. Учитываете ли Вы в своих выступлениях фактор публики?

- Публика, разумеется, разная, но ее во всем мире объединяют две вещи - люди приходят на концерт или спектакль с ожиданием чуда, и всегда очень тонко понимают, случилось оно или нет. Поэтому никогда в жизни не делю концерты на "важные" и "неважные", всегда только на максимуме!

- Расскажите, пожалуйста, о своих творческих планах.

- Только что прошли концерты с Royal Philharmonic Orchestra на двух крупнейших фестивалях ВВС Proms в Лондоне и EIF в Эдинбурге. На следующей неделе - концерты с EUYO в Италии, Австрии и Германии, потом выступления с разными коллективами в Великобритании, Дании, Румынии, Франции, поездка в Новую Зеландию, Австралию, Японию и Гонконг. И разумеется, концерты с Госоркестром в Москве!

Людмила КРАСНОВА

Фото: Вера ЖУРАВЛЁВА