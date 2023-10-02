В Пезаро завершился фестиваль Россини ROF-2023

Закончив своё сочинение, композитор оставил такую запись: "Вот и всё, Боже Мой, эта бедная маленькая месса. Это будет духовная музыка, которую я только что создал, или проклятая музыка? Я родился для оперы-буффа, ты это прекрасно знаешь! Мало знаний и немного сердца, вот и всё. Итак, будь добрым и дай мне рай".

Первое исполнение "Маленькой торжественной мессы" состоялось 14 марта 1864 года в парижском дворце графини Луизы Пилле-Уилл, которой и посвящено это сочинение Россини.



Маленькая торжественная месса

Последнее сочинение Россини, "Маленькая торжественная месса", была представлена в программе 44-го по счёту ROF-2023 в Пезаро на сцене Витри Фриго Арена и транслировалась в прямом эфире на площади Пьяцца дель Пополо, традиционно завершая россиниевский фестиваль. Произведение было исполнено в версии для соло, хора, органа и оркестра. Исполнители: Национальный симфонический оркестр Rаi, хор театра Вентидий Басс, орган - Никола Ламон, четыре солиста - сопрано Роза Феола, меццо-сопрано Василиса Бержанская, тенор Дмитрий Корчак, бас Георгий Махошвили. Всем столь значимым музыкальным действом управлял маэстро Микеле Мариотти, достойный представитель семьи основателя ROF- Джанфранко Мариотти.

Программа ROF этого года открылась оперой "Эдуардо и Кристина", впервые исполненной в 1819 году в Венеции в театре Сан-Бенедетто. Открытие фестиваля текущего года прошло в прямой трансляции на RAI, с повышенным интересом прессы к этому событию.На сайте ROF трансляция была доступна в прекрасном качестве. Уровень вокального исполнения был высочайший. С большим интересом был воспринят дебют на ROF Анастасии Бартоли с "говорящей оперной фамилией" мирового уровня, в титульной партии Кристины. Надо сказать, зрительские ожидания оправдались, и тут оказались уместны не только модельная внешность певицы, но и вокальная составляющая исполнительницы главной партии в столь необычных постановочных решениях оперы Россини. Спектакль прошёл на главной сцене фестиваля Витри Фриго Арена с участием хора театра Вентидий Бассо и в сопровождении Национального симфонического оркестра RAI под управлением маэстро Джадара Биньямини.



Анастасия Бартоли

Маэстро Стефано Пода выступил в этом спектакле во всех возможных позициях. Судите сами: маэстро - режиссер-постановщик, автор сценического действия, автор костюмов, освещения и хореографии. Кроме Анастасии Бартоли - Кристины, партии исполнили: Энея Скала - Карло, Даниэла Барселона - Эдуардо, Григорий Шкарупа - Джакомо, Маттео Рома - Атлей.

Огромная сцена являла собою пространство, заполненное от пола и до потолка металлическими клетями с окаменелыми останками людей. Солисты были одеты в многослойные долгополые просторные одеяния без различия у мужчин и женщин. Хор представлял собою убогую картину - горстка людей без одежд, с едва прикрытыми жалкими чреслами. Эта небольшая толпа как-то уныло плелась за солистами, стараясь быть в стороне, осознавая свою второстепенность. Картина дополнялась фигурами артистов, исполнявшими действа атлетического характера, напоминающими росписи, сошедшие с этрусских ваз. Таков был колорит происходящего на сцене.

Содержательная сторона поведала нам, что у Кристины был тайный муж и ребенок, и это стало препятствием на пути исполнения желания отца выдать дочь замуж за достойного жениха. Тайное семейство обнаружилось и было заключено в тюрьму. Тем временем, грянула война, и тайный муж Кристины был востребован на поле брани, где проявил себя героем, что послужило достаточным условием к прощению преступной пары. А тут и сказке конец, все счастливы!

Но, постойте, всё это живо напомнило сюжет сказки А.С. Пушкина о царе Салтане, услышанной им от няни Арины Родионовны в период его ссылки в Михайловском. Поэтический текст был издан в 1832 году, но это уже разговор о другой ситуации...

Людмила КРАСНОВА