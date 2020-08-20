ROF-2020: дебют дирижера Корчака, Перетятько на площади и раритеты Флореса

Как отмечала пресса, это был трогательный момент, когда ROF-2020 решил отдать дань уважения городу, в котором фестиваль родился, с благодарностью ко всем тем, кто работал над устранением этой чрезвычайной ситуации.



Площадь Пьяцца дель Пополо со зрителями

По замыслу режиссёров фестиваля, комической опере-фарсу "La cambiale di matrimonio" ( "Брачный вексель") должно предшествовать исполнение кантаты "Жанна Д"Арк" Дж. Россини. Кантату меццо-сопрано Марианна Пиццолато исполнила в благородно-сдержанной манере, соответствующей содержанию музыкального произведения.



Марианна Пиццолато

Премьера ROF-2020 оперы-фарса "Брачный вексель" Дж. Россини состоялась на сцене Театра Россини. В зрительном зале были соблюдены все требования в связи с эпидемической ситуацией. Была переоборудована в короткий срок сцена, сооружён подиум для оркестра, который переместился вглубь партера. Рассадка музыкантов в оркестре была также с соблюдением эпидемических норм.



Тутти

"Брачный вексель" - одноактная комическая опера-фарс по либретто Гаэтано Росси, в постановке и костюмах Гэри Маканн. Состав исполнителей был следующим: Тобиа Мидь - Карло Лепоре, Фанни - Джудиана Джанфалдони, Эдоардо Милфорд - Давиде Джусти, Взгляд - Юрий Самойлов, Нортон - Пабло Гельвез, Кларина - Мартиниана Антони, оркестр "Филармоника Джоакино Россини". Это новая совместная постановка с Royal Opera House Muscat.



Фанни - Джудиана Джанфалдони, Эдоардо Милфорд - Давиде Джусти

Открывшийся занавес явил картину фантастическую, если говорить о целом спектакле. Всё в этой постановке существует во взаимодействии и гармоническом сочетании, нет пустых, проходных моментов, что создаёт ощущение живой жизни здесь и сейчас. Каждый момент на сцене наполнен смыслом, содержанием.



Тобиа Мидь - Карло Лепоре

Спектакль особенно порадовал ансамблями, исполнение которых утверждало на сцене то, что называют bellcanto. Это исполнение было подтверждением в современной опере стиля, родиной которого является Италия, Пезаро, оперы Россини. Овладеть этим искусством задача очень непростая, но здесь, в Пезаро, это возможно.



Взгляд - Юрий Самойлов

В общей картине спектакля особую роль играют костюмы персонажей в сочетании со сценическим движением, действием. Костюмы выполнены из тканей с художественной росписью на шёлковой основе. При движении исполнителей их костюмы, а это достаточные объёмы, создают впечатление особого аккомпанемента происходящему на сцене, становясь реальными участниками сценического процесса, дополняя действие особым смыслом.

Постановка оперы "Брачный вексель" Дж. Россини на сцене Оперного театра в Пезаро в рамках ROF-2020 расширяет наши представления о возможностях оперной режиссуры в современных интерпретациях классических опер. Это очень ценная практика, позволяющая расширить пределы эмоционального воздействия на театральную аудиторию.



Дирижер Дмитрий Корчак

Большая удача для дирижёрского дебюта в Пезаро маэстро Дмитрия Корчака управлять оркестром в таком спектакле! Маэстро провёл спектакль в строгой, классической манере, без излишней экзальтации, утверждая мысль о том, что главное это то, что происходит на сцене. Такой выбор маэстро Дмитрия Корчака зиждется на мощном фундаменте его образования и многолетней певческой практики, в том числе, и в Пезаро и на мировых оперных сценах. Свой портфолио как дирижёра маэстро Дмитрий Корчак пополнил успехом, участвуя в программе ROF - 2020. Получился светлый, радостный, лёгкий спектакль, дающий надежду и силы в столь непростое время.



Выход на аплодисменты

Следующим после премьеры оперы "Брачный вексель" Дж. Россини давно ожидаемым событием на ROF-2020 был концерт мировой оперной дивы, сопрано Ольги Перетятько, представившей сольную концертную программу на сцене площади Пьяцца дель Пополо в Пезаро. Концерт прошёл в сопровождении Филармонического оркестра Дж. Россини. Дирижировал маэстро Николае Нэгеле.



Николае Нэгеле и Ольга Перетятько

Была исполнена программа, состоявшая из мировых сопрановых хитов, входящих в энциклопедию произведений итальянского бельканто. Это не только произведения Дж. Россини, но и В. Моцарта, а также М. Глинки. Фантастические героини в интерпретации сопрано Ольги Перетятько - Матильда ди Шабран из одноимённой оперы Дж. Россини, Контесса из оперы"Свадьба Фигаро" В. Моцарта, Матильда из оперы "Вильгельм Телль" Дж. Россини, Снегурочка из одноимённой оперы М. Глинки...

Концерт на площади, в ночных сумерках, в концертном платье, как всегда, прекрасном, выполненном из чёрного кружева, напоминал о вынужденных условиях такого формата. Высокое искусство, прекрасная музыка, составляющая фундамент ROF с момента его основания и по сей день, укрепляют надежды на преодоление всех трудностей.

Эти надежды ещё более укреплялись по мере исполнения программы ROF-2020. И тут событием пезарского фестиваля нынешнего года стал концерт на Пьяцца дель Пополо фантастического тенора Хуана Диего Флореса, можно сказать, почти местного жителя, Почётного гражданина г. Пезаро. Программа, исполненная перуанцем, называлась "Концерт раритетов" и шла в сопровождении оркестра "Филармоника Джоакино Россини". Управлял оркестром маэстро Микеле Спотти.



Хуан Диего Флорес

Тенор Хуан Диего Флорес представил изысканную программу, составленную из редко исполняемых номеров опер "Вильгельм Телль", "Итальянка в Алжире", "Турок в Италии" Дж. Россини. Такого рода программа говорит зрителям о том, что певец не просто великолепный интерпретатор, но и исследователь творчества Дж. Россини. Хуан Диего Флорес является Послом ЮНЕСКО и камерзингером.



Хуан Диего Флорес и дирижер Микеле Спотти

Из баритонов в программе ROF-2020 на Пьяцца дель Пополо прозвучал выдающийся певец Никола Алаймо. География его выступлений - весь Земной шар, практически все театры мира. Также обширен и диапазон его творчества. В репертуаре певца партии, представляюшие как комических героев, так и трагических персонажей знаменитых опер.



Никола Алаймо

Со сцены ROF-2020 в исполнении баритона Николо Алаймо в сопровождении оркестра "Филармоника Джоакино Россини", управляемого маэстро Алессандро Бонато, прозвучали произведения Дж. Россини, В.А. Моцарта, Г. Доницетти, Дж. Верди, Ф. Чилеа, У. Джордано.

Был и ещё один нестандартный концерт, программа которого словно призывала зрителей уйти от мрачных настроений, погрузиться в атмосферу высокого искусства. АВС-буффа - так называлась программа, состоящая из произведений Дж. Россини, Д. Чимарозы, Г. Доницетти, Н. Рота, Дж. Верди. Исполнили программу Альфонсо Антониоззи, Паоло Бордогна и Алессандро Корбелли. Оркестром "Филармоника Джоакино Россини" дирижировал Спотти.



Альфонсо Антониоззи, Паоло Бордогна и Алессандро Корбелли

Сольным концертом сопрано Карин Дешайес, в программе концерта которой произведения Дж. Россини, В. Беллини,Е. Доницетти, Ш. Гуно, завершается основная программа ROF-2020 в Пезаро, на родине Дж. Россини.

В этом году на ROF-2020 заявлено еще одно мероприятие: 21 августа на всех концертных площадках Пезаро, - Театр Россини, площадь Пьяцца ди Пополо и Спортивный стадион, - будет звучать музыка Дж. Россини в его родном городе. Вход для всех желающих на это мероприятие будет свободным. Торжеством великого

Людмила КРАСНОВА

Фото: Studio Amati Bacciardi