ROF-2020 в Пезаро - вопреки пандемии

Объявленная недавно программа ROF-2020 начнётся 8 августа и продлится до 20 августа. Фестиваль этого года, безусловно, отличается своеобразием, сложившимся под влиянием эпидемических обстоятельств. Откроется ROF-2020 на сцене "Театра Россини" исполнением кантаты "Жанна Д"Арк" Дж. Россини для голоса с оркестром. Солировать будет Марианна Пиццолато, меццо-сопрано, в сопровождении оркестра под управлением маэстро Сальваторе Сциаррино.

В основной программе фестиваля заявлена только одна комическая опера Дж. Россини "La Cambiale di Matrimonio", которая пройдёт на сцене "Театра Россини" с 8 по 20 августа. Исполнительский состав оперы следующий: Карло Лепоре, Диляра Идрисова, Давид Джусти, Юрий Самойлов, Александр Уткин, Мартиньяна Антонье. За дирижёрский пульт симфонического оркестра Дж. Россини впервые встанет дебютант, маэстро Дмитрий Корчак.



Дмитрий Корчак

Далее программа ROF-2020 переместится на центральную площадь россиниевского Пезаро, на Piаzza del Popolo, где 9 августа состоится концерт мировой оперной звезды, сопрано Ольги Перетятько. Концерт пройдёт в сопровождении Филармонического оркестра Джоаккино Россини под управлением маэстро Николаса Нёгеля. Будут исполнены произведения Дж. Россини, В.А. Моцарта и М. Глинки.



Ольга Перетятько

В той, прежней, довирусной жизни как-то состоялся концерт сопрано Ольги Перетятько на сцене консерватории имени Дж. Россини, на котором присутствовал маэстро Альберто Дзедда. Тогда в программе прозвучали сочинения М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, "Соловей" Алябьева и, разумеется, арии из опер Дж. Россини. Программа была исполнена с блеском, с каким-то особенным шармом, присущим исполнению исключительно блистательной Ольги Перетятько.

И теперь отрадно видеть в программе концерта Ольги имя гения русской музыкальной культуры М. Глинки, становление и развитие таланта которого происходило под влиянием достижений европейских композиторов, но на мощном фундаменте древнерусской певческой культуры. Именно этот фундамент определяет устойчивость того, что называют русской музыкой, идёт ли речь о классических произведениях композиторов прошлого или настоящего.

Следующим в программе заявлен концерт 10 августа на Piazza del Popolo. На сцену выйдет знаменитый Никола Альямо, истинный россиниевский певец, рыцарь ROF. Будет исполнена программа из произведений Дж. Россини, В.А. Моцарта, Г. Доницетти, Дж. Верди, Ф. Чилеа, У. Джордано. Концерт пройдёт в сопровождении Филармонического оркестра Джоаккино Россини под управлением маэстро Александра Бонато.

Знаменитый и популярный во всё мире ROF существует, в том числе, благодаря сложившейся традиции, которая восходит к незабвенному маэстро Альберто Дзедде, основателю фестиваля, великому интерпретатору музыки Россини, выдающемуся музыканту и оперному педагогу.

Ежегодно в рамках фестиваля проходит представление оперы "Путешествие в Реймс" Дж. Россини. Исполнители - выпускники программы "Школа Россинианы", основанной и бессменно руководимой маэстро Альберто Дзеддой. Главной задачей этой программы с самого начала была выработка компетенций в исполнении произведений Дж. Россини молодыми певцами, представителями разных культур мира. Пожалуй, главным и самым трудным в программе это овладеть стилем исполнения россиниевских произведений. Выпускникам "Школы Россинианы-2020" предстоит продемонстрировать свои достижения в спектакле "Путешествие в Реймс" 12 и 15 августа на Piazza del Popolo.

Далее последуют концерты на сцене Piazza del Popolo, и счастливые зрители услышат выступление сопрано Джессики Пратт с программой, которая включает произведения Дж. Россини, Г. Доницетти, Дж. Верди. Концерт пройдёт в сопровождении оркестра "Филармоника Джоаккино Россини".

16 августа на Piazza del Popolo ожидается концерт легендарного тенора Хуана Диего Флореса, почётного гражданина Пезаро. Мировой тенор исполнит программу "Раритеты Россинианы" в сопровождении оркестра "Филармоника Джоаккино Россини" под управлением маэстро Мишеля Спотти.

Почти в конце программы ROF-2020 18 августа будет исполнен концерт, который носит название (если по-русски) "Азы оперы Буффо". Состав исполнителей совершенно блистательный. Это замечательные современные интерпретаторы россиниевского репертуара, сочетающие в своём творчестве тонкое понимание стилистики произведений великого итальянца с вокальными приёмами их воплощения на сцене. Перед зрителями предстанут Альфонсо Антониоцци, Паоло Бордогна, Александро Корбелли в сопровождении оркестра "Филармоника Джоаккино Россини". Дирижировать будет маэстро Мишель Спотти.

Завершится программа ROF-2020 этого непростого года сольным концертом сопрано Karine Deshayes, который пройдёт 19 августа в сопровождении оркестра "Филармоника Джоаккино Россини" под управлением маэстро Николаса Нёгеле. Прозвучат произведения Дж. Россини, В, Беллини, Г. Доницетти, Ш. Гуно.

Грандиозная программа ROF-2020 в Пезаро в непростых эпидемических условиях современной жизни даёт надежду на преодоление трудностей, благодаря высокому искусству.

Людмила КРАСНОВА