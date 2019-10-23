Лондонская премьера «Дон Паскуале» и Ольги Перетятько в Royal Opera House

Эту комедию смотреть легко, просто и весело, если ты молод, но трудно мужчинам в определенном возрасте, потому что тогда нужно принять реалии жизни, которые по сути не очень-то изменились с середины позапрошлого века. Один из лондонских критиков написал так: «Несмотря на блеск его (Доницетти) музыки, его представление о возрасте в любовных делах и бездумной уверенности молодежи имеет сардоническое качество, которое указывает на цинизм и жестокость».



Ольга Перетятько как Норина и Брин Терфель (Bryn Terfel) как Паскуале

Постановка Дамиано Микиелетто (Damiano Michieletto) легкая, слегка суетливая. Итальянский режиссер и его команда перенесли события XIX века в настоящие дни. Но она не о жестокости молодой женщины к 70-летнего джентльмену, который запоздало женился. Она скорее о том, что Дон Паскуале пытается навязать свою волю племяннику в выборе жены, лишает его наследства, женившись сам. Но последний отказывается подчиниться, и таким образом Паскуале преподносится урок, и разыгрывается афера с женитьбой.



Брин Терфель (Bryn Terfel) как Паскуале

Что это именно так, - ясно в третьем акте, когда Норина, фиктивная жена Паскуале, шлепает по лицу своего пожилого мужа. И мы видим на переднем плане ошеломлённое лицо старика. Но чуть позади него Норина, видимо, сама не ожидавшая от себя такого, в ужасе прикрывает рот руками, делает шаг, другой, простирает к нему руки, и кажется, вот-вот бросится просить прощения. Это секундное, но выразительное действие меняет настроение всей постановки. Норина с сожалением понимает, что перешла черту, и этот решающий поворотный момент умело обыгрывается всеми заинтересованными сторонами.



Брин Терфель (Bryn Terfel) как Паскуале и Ольга Перетятько как Норина

Декорации Паоло Фантена (Paolo Fantin) представляют светящуюся люминесцентными лампами, словно очерченную, неоновую крышу дома, которая зависла над чисто схематичным домом Паскуале: слева – спальня, за ней душ, а дальше – сад, посредине – гостиная с продавленным диваном, справа – кухня. Двери в дом и комнаты – существуют, они закрываются и открываются. В опере есть эпизод, где Дон Паскуале открывает невидимые половинки окна и выбрасывает одежды своего племянника, слишком надолго задержавшегося с визитом в гостях. В целом, интересная театральная идея, которая отлично работает.

Зритель впервые встречается с Паскуале Брина Терфеля в момент его утреннего моциона, когда единственная служанка, такая же старая, как он сам, но худющая, злобная и энергичная, затягивает его живот в корсет и помогает ему надеть штаны.



Ольга Перетятько как Норина

Норина Ольги Перетятько работает гримером в студии фотографа, а потому ей легко перевоплотиться в неотразимую красотку (какова она и есть на самом деле), стоит ей только добраться до кошелька Дона Паскуаля. Ольга поёт Норину с большим чувством, блеском и уверенностью (читайте интервью с Ольгой Перетятько перед премьерой здесь).

Честно говоря, не очень понятна причина ее интереса к Эрнесто в исполнении румынского тенора Иоану Хотеа (Ernesto de Ioan Hotea), мечтателю с явными признаками инфантилизма, с плюшевым мишкой в руках. Голос Иоану Хотеа специфический, узнаваемый, но небольшой. Он звучал натянуто, напряженно в день премьеры. Певцу не удалось расслабиться, по сути, до конца спектакля.



Сцена из спектакля

Доктор Малатеста австрийского баритона Маркуса Верба (Markus Werba) – очарователен, молод, сексапилен, с современной двухдневной щетиной на щеках, этакий мачо. И скорее похож здесь на сводню, или же представителя агентства знакомств. Было странно его видеть в роли врача Дона Паскуале.



Сцена из спектакля

53-летний бас-баритон Брин Терфель (Bryn Terfel) создал интересный образ Паскуале, трогательный в своей привязанности к Норине и абсолютной разбитый в результате этой аферы, который завершает свои дни в инвалидной коляске дома для престарелых, хотя ощущения жалкой физической уязвимости Паскуале нет. Брин звучит замечательно, поет красиво сфокусированным тоном и вносит значительный всплеск в свой дуэт с доктором. Но его ария-скороговорка показалась тяжеловатой.

В яме Эвелино Пидо (Evelino Pidò) провел оркестр с замечательной точностью и изяществом.

Людмила ЯБЛОКОВА