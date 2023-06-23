«Риголетто» из Оксфорда

Харизматичный Герцог – совсем не бедный Студент и предводитель компании, в которой можно увидеть весь срез интеллектуального общества: уязвимого Ботаника, незащищенного от приставаний девушку - Синий чулок, отрешенного Художника и тд, которых контролирует Герцог-Студент и его приспешники, в том числе и Риголетто, ветеран войн, с медалями, без горба, но с другими физическими дефектами. И что более удивительное - жуткая напряженность и страх, пронизывающий оригинальную оперу Верди, приходится к месту и в Оксфорде, даже при том, что тем, над кем издеваются (якобы, посвящение), все-таки не грозит смерть.



Вот она, типичная Оксбриджская элита

Риголетто в исполнении британского баритона Стивена Гэдда могло бы быть превосходным, но он был нездоров и экономил свои ресурсы, и это было заметно. Обладатель яркого тенора Алессандро Скотто ди Луцио поет Герцога выразительно, но его исполнение уступает блистательной Элисон Лангер, которая обеспечивает лучшее пение, демонстрируя силу голоса, которую приписывает этой роли Верди, красоту тона и технику. У нас не осталось сомнений в том, что физическая близость Джильды с предметом ее любви была все-таки насилием, что, однако не мешает ей продолжать любить его и более того – пожертвовать своей жизнью ради его спасения. И в довоенные времена, как и во времена Верди, видимо, такое было возможным.



Замечательная Джильда - сопрано Элисон Лангер

Саймон Уайлдинг и Ханна Педли интересны в роли Спарафучиле и Маддалены, а Мэтью Стифф — импозантного Монтероне.



Шуточки по оксбриджски

Эффективно используется сцена (дизайнер Нэйл Айриш), превращающаяся на постоянном фоне оксфордских залов и библиотеки то в небольшие личные пространства студентов, то в дом Риголетто, то в традиционный английский паб.



Герцог-Студент итальянского тенора Алессандро Скотто ди Луцио

Холланд дирижирует Симфоническим оркестром Лондон Сити Ли Рейнольдс, придав постановке яркий драматический импульс.

Холланд Парк Опера, открыв сезон с «Риголетто», предлагает зрителям этим летом также «Богему», «Гензель и Гретель», Энгельберта Хампердинка, новую постановку под названием «Itch», cозданную по заказу Opera Holland Park в сотрудничестве с Канадской оперной труппой в Торонто. «Зуд» представляет собой взрывную новую оперу композитора Джонатана Дава и либреттиста Аласдера Миддлтона. Это - адаптация романов-бестселлеров Саймона Мэйо «Зуд» и «Чудящиеся скалы» с блестящим актерским составом и звуковым миром, говорящим об опасных сокровищах, это приключенческая история для всех возрастов, смешанная с комедией, опасностями и блестящей оперной сценой.



Риголетто (Стивен Гэдда) с Джильдой (Элисон Лангер)

Opera Holland Park и Charles Court Opera также воссоединили свои усилия, создав совместную постановку комической оперы Гилберта и Салливана «Раддигор».

Людмила ЯБЛОКОВА