Премьера новой «Кармен» в лондонском Opera Holland Park

Образы девчат с табачной фабрики привычны и знакомы, солдаты самодовольны и чрезмерно назойливы к противоположному полу. Не выходят за рамки привычных трактовок и образы главных героев – Хосе (тенор Оливер Джонстон), мимолетное увлечение знойной и недоступной Кармелиты (меццо Кеции Биенек).
Но два момента сделали этот вечер исключительным: это темпераментный и трепетный дирижер Ли Рейнольдс, буквально с первой секунды обрушивший на зрителей такой мощный поток энергии, противостоять которому было невозможно, и весь зал словно ожил, но сердце затрепетало от эмоционально-прочувственного пения молодой британо-ирландской сопрано Элисон Лангер в роли Микаэлы.
Режиссер Сесилия Стинтон попыталась показать сильных женщин, контролирующих свою жизнь. Ее дерзкие подруги не поддаются на чары солдат-соблазнителей, а Мерседес отважно пытается спасти подругу, чтобы предотвратить неизбежную трагедию. Эмансипированные и свободные, они, однако, не в силах уберечь Кармен от трагического конца.
В целом Кармен и Дон Хосе интересно были сыграны сопрано Кецией Биенек и тенором Оливером Джонстоном, но настоящее качественное пение исходило от трогательного сопрано Элисон Лангер в роли Микаэлы.
А также баритона Джейкоба Филлипса в роли впечатляюще откровенного Зуниги и меццо Элли Эдмондс в роли решительной Мерседес.
Молодой баритон Томас Моул в роли чванливого тореадора Эскамильо привнес настоящий колорит в свою популярную вокальную партию. Он пел так, как если бы полностью осознавал абсурдный характер своего героя, но тем не менее любовался своим героем и откровенно наслаждался исполнением прекрасной арии.
Хор Opera Holland Park — чрезвычайно талантливая музыкальная организация, и во многом эта новая «Кармен» состоялась благодаря массовке - работницам фабрики, детям, которые населяют сцену, солдатам, цыганам, контрабандистам, толпе, собравшейся на корриду.
Эта «Кармен» стала дебютом молодого дирижера Ли Рейнольдса – дебютом захватывающим, многообещающим и убедительным. Музыканты The City of London Sinfonia сделали все, чтобы поддержать молодое дарование, и отыграли весь спектакль на одном дыхании.
Людмила ЯБЛОКОВА
Фото: Ali Wright
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