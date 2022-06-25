Премьера новой «Кармен» в лондонском Opera Holland Park

Образы девчат с табачной фабрики привычны и знакомы, солдаты самодовольны и чрезмерно назойливы к противоположному полу. Не выходят за рамки привычных трактовок и образы главных героев – Хосе (тенор Оливер Джонстон), мимолетное увлечение знойной и недоступной Кармелиты (меццо Кеции Биенек).

Но два момента сделали этот вечер исключительным: это темпераментный и трепетный дирижер Ли Рейнольдс, буквально с первой секунды обрушивший на зрителей такой мощный поток энергии, противостоять которому было невозможно, и весь зал словно ожил, но сердце затрепетало от эмоционально-прочувственного пения молодой британо-ирландской сопрано Элисон Лангер в роли Микаэлы.



Кармен, Элли Эдмондс в роли Мерседес, и Наташа Агарвал как Фраскита

Режиссер Сесилия Стинтон попыталась показать сильных женщин, контролирующих свою жизнь. Ее дерзкие подруги не поддаются на чары солдат-соблазнителей, а Мерседес отважно пытается спасти подругу, чтобы предотвратить неизбежную трагедию. Эмансипированные и свободные, они, однако, не в силах уберечь Кармен от трагического конца.



Кармен и Дон Хосе - Кеция Биенек и тенор Оливер Джонстон

В целом Кармен и Дон Хосе интересно были сыграны сопрано Кецией Биенек и тенором Оливером Джонстоном, но настоящее качественное пение исходило от трогательного сопрано Элисон Лангер в роли Микаэлы.



Элисон Лангер в роли Микаэлы





А также баритона Джейкоба Филлипса в роли впечатляюще откровенного Зуниги и меццо Элли Эдмондс в роли решительной Мерседес.

Молодой баритон Томас Моул в роли чванливого тореадора Эскамильо привнес настоящий колорит в свою популярную вокальную партию. Он пел так, как если бы полностью осознавал абсурдный характер своего героя, но тем не менее любовался своим героем и откровенно наслаждался исполнением прекрасной арии.



Томас Моле Thomas как тореадор Эскамильо впечатлил

Хор Opera Holland Park — чрезвычайно талантливая музыкальная организация, и во многом эта новая «Кармен» состоялась благодаря массовке - работницам фабрики, детям, которые населяют сцену, солдатам, цыганам, контрабандистам, толпе, собравшейся на корриду.



The City of London Sinfonia and хор Opera Holland Park

Эта «Кармен» стала дебютом молодого дирижера Ли Рейнольдса – дебютом захватывающим, многообещающим и убедительным. Музыканты The City of London Sinfonia сделали все, чтобы поддержать молодое дарование, и отыграли весь спектакль на одном дыхании.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Ali Wright