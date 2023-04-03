«Мертвый город» Корнгольда в постановке Английской национальной оперы

Опера, основанная на романе Жоржа Роденбаха «Брюгге-ла-Морт», после мировой премьеры в Гамбурге и Кельне покорила публику красотой своей музыки, тревожностью и печалью, которая идеально сочетались с настроением постановки. Для многих потерявших недавно своих любимых, эта опера определенно усиливает ощущение красоты, душевной травмы и печали.



The Dead Sity: Горничная Бригитта (в середине процессии) - британское меццо Сара Коннолли

Опера изображает попытки вдовца Пауля переделать реально существующую, живую, сочную и сексуальную актрису Мариэтту (окруженную поклонниками и и любовниками), в образ его чистой, уже почти святой жены Марии, в память о которой он превратил свой дом в музей имени нее.



Эллисон Оукс в роли Мариэтты

Все, что происходит потом - его идеалистическая любовь к умершей жене является плодом воображения Пауля, но это помогает ему забыть о своем горе. Но с самого начала спектакля режиссер намекает нам, что это - галлюцинация, поэтому исчезает напряжение и двусмысленность всей истории . Мы понимаем, что это все – игра воображения.



Эллисон Оукс в роли Мариэтты и Рольф Ромеи в роли Пауля

Вместо того, чтобы швейцарский тенор Рольф Ромеи в роли главного героя - Пауль преследовал Мариэтту, которая блестяще исполняет британское сопрано Эллисон Оукс (на фото выше) по улицам Брюгге, как это было в оригинале, режиссер приводит Мариэтту вместе с ее похотливыми компаньонами в его дом - храм памяти жены, и вся ситуация все более становится сюрреалистической фантасмагорией.



В призрачном облачении Мари (актриса Лорен Бридл) заново переживает смерть

Рольф Ромеи пел на премьере не всегда ровно: иногда его тон был резким, но он замечательный актер, и страдания его на сцене настолько реалистичны, будто он действительно проживает судьбу своего героя. Эллисон Оукс звучит достаточно чувственно, ее голос комфортно парит в верхних регистрах: она и Ромеи особенно красиво звучат вместе в в нескольких совместных ариях.

Периодически появляющаяся на сцене в призрачном облачении Мари (актриса Лорен Бридл) либо заново переживает смерть, либо совсем не вовремя хватает мужа за руку, останавливая от прелюбодейства.

Друг Пола Фрэнк (Аудун Иверсен) в фантазии Пола стал неряшливым священником, и якобы любовником той самой Мариэтты, в то время как верная горничная Бригитта (в середине снимка - британское меццо Сара Коннолли, роскошный выбор для такой роли) уходит в монастырь, в конце концов присоединяясь к вызывающим чувство вины религиозным процессиям, которые монотонно проходят сквозь туман города Брюгге. Проблема в том, что эскалация отношений Пола и Мариетты теряет часть своей ужасающей силы, мы понимаем с самого начала, что ее контекст иллюзорен.



Фрэнк (Аудун Иверсен) с Паулем (Рольф Ромеи) перед отъездом

Норвежский баритон Аудун Иверсен в роли друга Франца (на снимке вместе с Рольф Ромеи) отлично справляется со своей серенадой во втором акте. Тем временем Кирилл Карабиц дирижирует великолепно, удивительно чутко реагируя на смены настроения партитуры и накапливающееся напряжение, а также на печальную, пронизывающую красоту звукового мира Корнгольда. Игра и хоровое пение на высоте.

Чем же кончается эта история? Разрываясь между увлечением новой любовницей и преданностью Мари, Пауль совершает убийство. Только все это было не наяву. Это был сон! Приход друга попрощаться перед отъездом решил все проблемы: он покидает этот дом, этот город. Он выбирает жизнь.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Тристрам Кентон