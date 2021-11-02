ENO: Корабль Её Величества «Пинафор»

Сначала – о «Пинафоре», которым, как мне показалось, и следовало бы открыть сезон. Английская комическая опера! В английском Национальном оперном театре!

Самоуверенного и недалекого героя Гилберта и Салливана, чей прототип очень популярен и сегодня, и которого легко можно обнаружить среди современных британских политиков - лорда Джозефа Портера, бездарного чинушу, «высидевшего» в итоге титул адмирала Королевского флота, при этом ни разу не выходившего в море, исполняет известный английский комик Лес Деннис. И все было бы замечательно и смешно, но - у этого популярного у англичан юмориста нет голоса.



Известный английский комик Лес Деннис, который не поет

Его жалкое пение, даже более жалкое, чем нам обещали, и о чем зритель был предупрежден заранее, - подвело весь в остальном великолепный состав шоу. Его очевидное изнеможение от бесконечных повторов заключительного трио наблюдать было скорее грустно, чем смешно. Но я думаю, что большая часть англоязычной публики со мной не согласится: уж больно он уважаем и любим!



Британский бас-баритон Джон Савурнин как капитан "Пинафора"

Британский бас-баритон Джон Савурнин, исполняющий роль капитана, забавен, бодр, горд за свой корабль и свою отлаженную команду, но бесконечно тревожится за свою строптивую дочь, никак не желающую «соединяться» с откровенно престарелым адмиралом, несмотря на все соблазны роскоши, которой ей в придачу предлагаются. И для всей семье на поколения вперед – это еще и шанс повысить семейный статус. Джон Савурнин обладает великолепным баритоном и изысканным вкусом.



Австралийское сопрано Александра Ауменс в роли Джозефины и контральто Хилари Саммерс - расносчица Лютик

Но его дочь Джозефина (австралийское сопрано Александра Ауменс) положила глаз на обычного моряка Ральфа Рэкстроу, которого красиво исполнил валлийский тенор Элган ЛлерТомас. Разносчица товаров по прозвищу Маленький Лютик, все-таки раскрывшая свою ужасную тайну, о которой мы, конечно же, не расскажем читателю - её роль спета и сыграна британской контральто Хилари Саммерс с остроумием и юмором.



Хилари Саммер и Джон Савурнин

Ирландский режиссер Кэл МакКристал, вернувшийся в ENO после триумфа «Иоланты» (2018 год), явно использовал «секреты» предыдущего успеха. Благодаря яркому дизайну и хореографии он привносит в шоу цвет и non-stop движение, которые без сомнения оценят любители Силливана и Гилберта, уставшие от медленных и трудоемких постановок прошлого.

Дирижер Крис Хопкинс управляет этим великолепием в сопровождении резвого оркестра Английской национальной оперы, в то время как энергичный хор театра и великолепные солисты максимально выкладываются на сцене.

Но это только одна сторона представления... На самом деле Её величества «Пинафор» - это еще и зрелище о том, что любви дано преимущество «выравнивать» социальные классы, что панибратство и кумовство – одно из отличительных черт английского бизнеса и политики, и что плохо образованному невеже не так уж сложно получить высокий пост и сегодня; что патриотизм по-английски – это не всегда сладкий пудинг, и что народ во все времена сыт по горло политизированностью и серьезностью, и предпочитает теперь просто поржать над глупыми шутками-прибаутками, которых было, на мой взгляд, в этот вечер в изобилии.

«Сатьяграха», или самая короткая рецензия

На открытие сезона зрителям Английской Национальной оперы предложили четвертое возрождение трехактной оперы Филипа Гласса «Сатьяграха». Впервые она была показана в 2007 году, и, как писали газеты, это был «неожиданный успех» режиссера Фелима Мак-Дермота и сценографа Джулиана Крауча, а их постановка – одна из наиболее отличительных достижений на оперной сцене Лондона на протяжении последних пятнадцати лет.

Итак. И был Ганди. И у него была идея. Идея Ганди «основала» движение. Благодаря этому «движению» он создал нацию. Вместе с нацией он изменил ход истории.

Философские размышления Филипа Гласса о первых годах жизни Ганди в Южной Африке прослеживают развитие его концепции ненасильственного протеста как позитивной силы перемен. Сидящий справа один из зрелых, старшего поколения критиков английской газеты прошептал мне «на ушко»: «Идея непротивления злу насилия Толстого мне более понятна». Сидящая слева молодая представительница он-лайн издания откровенно заскучала во втором акте, как и я когда-то на моей первой постановке. И тогда уже я прошептала ей на ушко: «Во второй раз вам обязательно понравится! Поверьте!».



Гигантские куклы из папье-маше, люди на ходулях, философские изречения, спроецированные на безликих полукруглых декорациях, белый крокодил, коровы, огромные пушистые птицы - мир Сатьяграхи

Использование Глассом повторяющихся музыкальных структур - «минимализма» - создает завораживающую звуковую среду, совершенно не похожую на традиционные оперы. Это своего рода захватывающий визуальный праздник. Здесь нет сюжета. Медитативная музыка, от которого я в последний раз получила искреннее наслаждение.

Американский тенор Шон Паниккар, «харизматический голос Махатма Ганди», возглавил актерский состав, в котором также играет южно-африканский бас-баритон Муса Нгкунгвана в роли Господа Кришны и артист Harewood Уильям Томас в роли Парси Растомджи. Оркестром и хором управляла Кэролайн Куан - одна из самых ярких и выдающихся дирижеров своего поколения». Безупречное исполнение.

Если вас увлекает эта философия, йога и медитация - это то зрелище, которое непременно надо посетить. Непременно.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Bill Knight и Donald Cooper