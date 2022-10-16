ENO. «Тоска». Опера, которую хочется услышать еще раз

Акцент в своей постановке режиссер сделал на показе трагической судьбы Женщины, веками находящимися под властью могущественных мужей, использующих свою силу, влияние и страсть, чтобы покорять непокорных, контролировать их, подчинять себе и своей воле.
Режиссер очень умно и тонко намекает нам о безвременности бедственного положения героини через костюмы других эпох. Призрачные фигуры в белых одеяниях и париках середины 17 века, заполняющие церковь и дворец. Действие самой оперы происходит во время французской революции, премьера состоялась в 1900-ом, архитектура церкви и дворца вполне уместны в 16 веке, а появляется Тоска впервые на сцене в наряде 50-х прошлого века, как и горожане, ее окружающие. Прекрасные костюмы и платья дизайнера Уты Баатц, декорации дизайнера Кристиана Шмидта и Фредерико Патчера.
Эту постановку скорее всего можно назвать традиционной, со строгим минимализмом, свойственном Кристофу Лою. Но театральный тяжелый под бархат занавес цвета бургунди, медленно двигаясь, закрывает задний фон сцены и двери, ведущие в подвалы, где пытают Каварадосси, словно намекая нам: это – театр, хотя действия на сцене - настолько реалистичны, что не оставляют сомнений, что именно так все и было.
В музыкальном плане ирландское богатое, властное сопрано Шинейд Кэмпбелл-Уоллес великолепно исполняет роль «Тоски», привнеся большую рациональность и страсть в свою роль.
Нас предупредили перед началом спектакля, что американский баритон Ноэль Були потерял голос и был не в состоянии петь, но как он играл... это была такая самоотдача, такое самопожертвование... Баритон Роланд Вуд героически озвучил Скарпиа с левой стороны сцены, но эффект от пения терялся несколько, звук уходил в сторону.
Лирический тенор Адам Смит как Каварадосси составил прекрасную пару Тоске – на всех уровнях они абсолютно подходили друг другу, их дуэты звучали божественно. Его верхние ноты звучали звеняще уверенно и выдержанно , он был чуток в лирических пассажах.
Так же удачно выступили певцы и во второстепенных партиях - прекрасно исполнил свою роль бас Мсимелело Мбали в роли сбежавшего заключенного Анджелотти и бас-баритон Оссиан Хаскинсон в роли полицейского агента Шарроне, словно вся группа пыталась компенсировать то, что было обещано зрителям, но не случилось.
Лео Хуссейн дирижировал оркестром и хором Английской национальной оперы. Оркестровые фактуры Пуччини ярко сияли, вот если бы темп был бы немного более плавным и иногда все-таки оркестр заглушал певцов.
Особого упоминания заслуживает Детский хор, который привнес на сцену живость и вокальную точность.
Эта «Тоска» - чрезвычайно трогательная и проникновенная постановка, лучшая, пожалуй, из того, что мне довелось увидеть. Именно потому хочется вернуться снова, и услышать оригинального баритона.
Людмила ЯБЛОКОВА
Фото: Genevieve Girling
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