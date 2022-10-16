ENO. «Тоска». Опера, которую хочется услышать еще раз

Акцент в своей постановке режиссер сделал на показе трагической судьбы Женщины, веками находящимися под властью могущественных мужей, использующих свою силу, влияние и страсть, чтобы покорять непокорных, контролировать их, подчинять себе и своей воле.



Шинейд Кэмпбелл-Уоллес (Тоска)

Режиссер очень умно и тонко намекает нам о безвременности бедственного положения героини через костюмы других эпох. Призрачные фигуры в белых одеяниях и париках середины 17 века, заполняющие церковь и дворец. Действие самой оперы происходит во время французской революции, премьера состоялась в 1900-ом, архитектура церкви и дворца вполне уместны в 16 веке, а появляется Тоска впервые на сцене в наряде 50-х прошлого века, как и горожане, ее окружающие. Прекрасные костюмы и платья дизайнера Уты Баатц, декорации дизайнера Кристиана Шмидта и Фредерико Патчера.



Сцена из спектакля

Эту постановку скорее всего можно назвать традиционной, со строгим минимализмом, свойственном Кристофу Лою. Но театральный тяжелый под бархат занавес цвета бургунди, медленно двигаясь, закрывает задний фон сцены и двери, ведущие в подвалы, где пытают Каварадосси, словно намекая нам: это – театр, хотя действия на сцене - настолько реалистичны, что не оставляют сомнений, что именно так все и было.



Шинейд Кэмпбелл-Уоллес (Тоска) и Адам Смит (Каварадосси)

В музыкальном плане ирландское богатое, властное сопрано Шинейд Кэмпбелл-Уоллес великолепно исполняет роль «Тоски», привнеся большую рациональность и страсть в свою роль.

Нас предупредили перед началом спектакля, что американский баритон Ноэль Були потерял голос и был не в состоянии петь, но как он играл... это была такая самоотдача, такое самопожертвование... Баритон Роланд Вуд героически озвучил Скарпиа с левой стороны сцены, но эффект от пения терялся несколько, звук уходил в сторону.



Ноэль Були (Скарпио)





Лирический тенор Адам Смит как Каварадосси составил прекрасную пару Тоске – на всех уровнях они абсолютно подходили друг другу, их дуэты звучали божественно. Его верхние ноты звучали звеняще уверенно и выдержанно , он был чуток в лирических пассажах.

Так же удачно выступили певцы и во второстепенных партиях - прекрасно исполнил свою роль бас Мсимелело Мбали в роли сбежавшего заключенного Анджелотти и бас-баритон Оссиан Хаскинсон в роли полицейского агента Шарроне, словно вся группа пыталась компенсировать то, что было обещано зрителям, но не случилось.



Шинейд Кэмпбелл-Уоллес (Тоска) и Ноэль Були (Скарпио)

Лео Хуссейн дирижировал оркестром и хором Английской национальной оперы. Оркестровые фактуры Пуччини ярко сияли, вот если бы темп был бы немного более плавным и иногда все-таки оркестр заглушал певцов.

Особого упоминания заслуживает Детский хор, который привнес на сцену живость и вокальную точность.



Сцена из спектакля

Эта «Тоска» - чрезвычайно трогательная и проникновенная постановка, лучшая, пожалуй, из того, что мне довелось увидеть. Именно потому хочется вернуться снова, и услышать оригинального баритона.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Genevieve Girling