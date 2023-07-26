Завершение сезона в Барбикан: Джойс ДиДонато, Энджел Блю и Met Orchestra

Концерт посвящен Шекспиру, его вдохновлению, что в свою очередь вдохновляло многие поколения композиторов и музыкантов на создание, в частности, опер.



Дирижер Янник Незе-Сеген

Концерт начался с истории о двух юных влюбленных, Ромео и Джульетты, сотворенной гениями слова и музыки - Шекспиром и Чайковским, чисто оркестровой симфонической поэмой, в которой драма создана музыкой.

Музыканты Met Orchestra, чувствующие себя всегда уверенными в драматическом повествовании, блистали. Без преувеличения! Вдохновленный дирижер нашел возможность оригинально, эмоционально, если не чувственно передать звуком печальную трагедию.



Met Orchestra

Как свежий и неожиданный порыв ветра музыка перехватывало дыхание, а кожа покрывалась гусиными пупырышками, и душа ликовала.

Увертюра-фантазия, рассказывает нам программа, была создана переживаниями личного характера Чайковского, увлеченного его первой подлинно романтической гетеросексуальной связью с бельгийской сопрано Дезире Арто осенью и зимой 1869 года.

Продолжил программу молодой композитор Мэтью Окойн, сочетающий классику и джаз в «Зарисовках Короля Лира», описывая одну из самых разрушительных трагедий Шекспира. Но это достоинство оркестра и его дирижера, которые могут сыграть и преподнести все, как что-то необыкновенное, на самом деле необыкновенным не являясь.



Джойс ДиДонато

Завершена была первая часть отрывками из оперы «Троянцы» Берлиоза. Шикарному меццо-сопрано Джойс ДиДонато было тесно в рамках милого, с идеальной акустикой Барбикан Холла. Эмоциональное, чувственное пение потрясало своды зала, и при идеальной поддержке Янника Незе-Сегена они предложили нам вдумчивое прочтение патриотического призыва Дидоны взяться за оружие.



Энджел Блю

После перерыва была исполнена заключительная часть оперы «Отелло» Верди, в которой блистала замечательное сопрано Энджел Блю и ее грозный партнер Рассел Томас как Отелло. Длительные и продолжительные аплодисменты звучали и после первой части, и после завершения концерта. Призывы слушателей исполнить на бис были услышаны и Ди Донато, и музыкантами оркестра. И они порадовали нас еще двумя замечательными эпизодами от Штрауса («Песни. Утро») и «Обожание» Флоренсе Прайс в исполнении Дэвида Шан, концертмейстера Мет Оркестра.

Людмила ЯБЛОКОВА