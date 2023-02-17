Новая «Кармен» в Английской национальной опере: о природе мужской сексуальности

Это третье возрождение оперы в АНО, премьера которой состоялась в 2012 году. Это та «Кармен», которая идет на сценах многих именитых театров по всему миру: склонность каталонского режиссера к потрясениям и насилию очень уместна в опере, где за каждой хорошей мелодией скрывается угроза.

Темные декорации Альфонса Флореса с телефонной будкой, которая будет вскоре грубо атакованы разъяренными, переполненными тестероном солдатами, флагшток без флага - в сумерках сурового черного дизайна, на котором вздернут девчонку за руки (на минутку, шутки ради) опасно разгулявшиеся парни. Основной посыл, которые пытается донести до зрителя режиссер, проистекает из понимания какой-то настойчивой, необузданной, грубой природы мужской сексуальности. И он достигает своей цели. Это «Кармен» не отпускает, даже спустя дни после просмотра.



Сцена с контрабандистами

Столь же сильное, незабываемое ощущение производит пение. Американский тенор Шон Паниккар в роли Дона Хосе выступает на этой сцене второй раз, и в этот раз - это страстный, с уязвленным самолюбием и гордостью молодой человек, чье предназначение было совсем в другом, и чье вокальное исполнение приносит наслаждение.



Кармен (меццо-сопрано Джинджер Коста-Джексон) и Шон Паниккар в роли Хосе

Британское сопрано Кэрри-Энн Уильямс впечатляюще дебютирует в ENO в роли поздней замены Микаэлы, ее верхние ноты - громкие и сияющие, а самые мягкие пассажи тихи и печальны. Панамо-американский баритон Нмона Форда в роли Эскамильо идеально вписывается в эту роль вкрадчивого, обходительного и соблазнительного тореадора. Актёрский состав получил сильную поддержку со стороны высокомерного лейтенанта Зунига в исполнении британского бас-баритона Киля Уотсона.



Кармен (меццо-сопрано Джинджер Коста-Джексон) в центре необузданной и грубой солдатни, еще не вышедшей из-под контроля

Но все вращается вокруг Кармен. Она другая, не такая, как все... современная, независимая, жесткая, готовая на авантюры. Итальянско-американское меццо-сопрано Джинджер Коста-Джексон соблазнительна. Кстати, это ее дебют на сцене ENO. У нее сильное, глубокое меццо-сопрано, и она уверенно держится на сцене.



Толпа приветствует тореадора

Мир в пределах сцены и спектакля движется в ее темпе, благодаря тонкой передышке, которую дает ей дирижирование Керема Хасана, а оркестр точно повинуется движениям дирижерской палочки. Музыканты, хор, в том числе детский – двадцать детей из двух лондонских начальных школ, певцы, дирижер – и получилась такая мощная команда, создавшее не только потрясающую музыкальную постановку, но и острое социально значимое на данный момент произведение.

Финальная сцена – жуткая, страшная своей правдивостью. Но – жизненна!

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Adiam Yemane