В English National Opera возобновили "Мадам Баттерфляй"

Режиссер фильма «Английский пациент» и обладатель Оскара Мингелла создал только одну оперу - «Мадам Баттерфляй», в которой паритет между музыкой, текстом, пением, игрой соблюден настолько идеально, что даже пение на английском не вызывает нареканий.



Кукла-сын, Натали Романив и и Стефани Виндзор-Льюис как Сузуки

Спектакль, впечатляющий визуально, насыщенный захватывающей смесью кинематографического имиджа и традиционного японского театра с вкраплениями трогательно вписанных элементов кукольного театра, несет в себе печать таланта его создателей. После смерти Мингелла в 2008 году его жена Кэролин Choa (Carolyn Choa) восстановила спектакль, оставаясь верной творческим концепциям своего мужа. Она была и остается и хореографом спектакля. Эта постановка завоевала престижный приз Best New Opera. Режиссёр обновлённой версии - Глен Шепперд (Glen Sheppard).

Начало, как и финал, впечатляющи: красный экран широкоформатного кино, на фоне которой появляется Чио Чио Сан в белом свадебном платья, опоясанном четырьмя красными поясами, растянутыми в разные стороны. Трагическая сцена ритуального самоубийства завершит ее жизнь, и снова красные пояса «ручейками крови» разбегутся в разные стороны. Исполнена эта сцена очень достойно, деликатно и эстетически красиво.

Темный зеркальный потолок, в котором отражаются легкие раздвижные панели; лепестки роз, нанизанные на нити, как занавес, разделяют сцену - граница между обыденностью и возвышенностью; невидимые исполнители в черных одеяниях на темном фоне, в руках которых кукла превращается в очаровательное дитя, а белые фонари «танцуют». Декорации дизайнера Михаила Левина, освещение Питера Мамфорда (Peter Mumford) по-прежнему работают великолепно, и только костюмы Хана Фенга (Han Feng) слегка устарели!



Натали Романив

Кастинг - превосходен. Главную роль исполнила популярное валлийское сопрано Натали Романив (Natalya Romaniw). Она, как говорят англичане, «украла» шоу, столько аплодисментов, столько зрительского внимания! Она безупречно смешивает свой мягкий, бархатный голос с душераздирающей музыкой Пуччини, что звучит почти волшебно, ее исполнение Un Bel Beldie Vedremo трогательно. Романив сыграла пятнадцатилетнюю девочку реалистично и правдоподобно.



Валлийское сопрано Натали Романив и американский тенор Дмитрий Питтас

Американский тенор Дмитрий Питтас (Dimitri Pittas) в роли Пинкертона и Стефани Виндзор-Льюис (Stephanie Windsor-Lewis) в роли Сузуки - выразительны. Родерик Вильямс (Roderick Williams), американский консул, чье профессиональное достоинство вступило в противоречие с его собственными чувствами, был искренен в своем сопереживании.

Дирижер Мартин Брэббинс (Martyn Brabbins) компетентно управляет оркестром Английской Национальной оперы, а музыканты мастерски исполняют великолепную музыку Пуччини.

Если эта опера и заслуживает критики, но только в плане аморального, ложного характера брака Пинкертона. Это далеко не мой любимый оперный сюжет. Но из песни слова – не выкинешь. Из истории – страницу не вырвешь. Сама же постановка Мингеллы настолько мастерски исполнена и настолько ошеломляющая, что давно стала в оперных кругах примером роскошной, кинематографической экстравагантности на театральной сцене.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Jane Hobson