Евгений Кисин. Один на сцене лондонского Барбикана

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Этот вечер был настоящим испытанием для лондонской публики, потому что добраться до Барбикан центра было проблемно, благодаря массовой забастовке работников лондонской подземки. У меня два с половиной часа заняла дорога, которая обычно занимает полчаса, но я успела к началу концерта. Многие зрители опоздали, но спустя полчаса после начала концерта в зале был аншлаг. И ничто не могло испортить радость от встречи с виртуозным пианистом Евгением Кисиным.

Освещенный рояль в подсиненном полумраке сцены, и одинокий пианист творил чудо.

Евгений Кисин в Барбикане
Евгений Кисин в Барбикане

Евгений Кисин начал свой сольный концерт с «Хроматической фантазии и фуги» Баха. Это необыкновенное, одно из самых загадочных произведений композитора, достаточно типичное для барокко, представляет единую мелодическую линию. Начав с замедленного темпа, затем увеличивая его драматическими, если не воинствующими гаммообразными пассажами и жесткими аккордами, пианист завершил фантазию напряженной каденцией. Затем фуга – быстрая, яркая, запоминающаяся.

Соната Моцарта Ре-мажор (K311), три части которой представляют совершенно разные миры. Медленная прекрасная мелодия первой части, повторяющийся лиризм – второй, гладкость, цвет и чувствительность сплелись в финальном рондо.

Мастерство Кисина еще ярче проявилось в шопеновском Скерцо си-бемоль минор, соч. 31, которым завершилась первая половина концерта; именно здесь Кисин проявил выразительность и смелость, продемонстрировав невероятную технику. Драматичное, мощное, сильное исполнение. Аудитория была очарована, и гром восторженных аплодисментов просто захлестнул зал.

Да, Шопен и Рахманинов – это стихия Евгения Кисина!

Вторая часть концерта была полностью посвящена Рахманинову: «Сирень» (опус 21) – весенняя, мелодичная, пронизанная светом музыка; затем была сыграна прелюдия из соч. 32 (№ 8 ля минор) и соч. 23 (№ 10 соль-бемоль мажор), пять из этюдов-картинок соч. 39, в которых превосходно раскрываются сложные гармонические связи. Очаровательна была ми-бемоль минор Appassionato - мощная, виртуозная и лиричная одновременно.

Атмосфера в зале была накалена до предела, в ответ на бурные аплодисменты, продолжавшиеся несколько минут, он вернулся на сцену и сыграл на бис «Мелодию», «Серенаду» из оперы Рахманинова «Morceaux de fantaisie»: и знаменитую «Прелюдия до-диез минор», которую композитор возненавидел из-за ее всемирной популярности. Как же шикарно она была исполнена!

Вместо послесловия.

Я отчасти согласна с комментариями критиков, что Бах и Моцарт «кажутся почти однозначно неподходящими для особых дарований» Евгения Кисина. Или же они не подходили ему именно в этот вечер, или же – не соответствовали настроению пианиста, который чутко реагирует на мир и происходящие в нем события.

Людмила ЯБЛОКОВА

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