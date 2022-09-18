BBC Proms 2022: Дебюсси и первая английская женщина-композитор Этель Смит

Он удостаивался чести открыть концерты этого популярного летнего фестиваля в Лондоне и играть на закрытии в прошлом году – двойная честь! Но только этим летом BBC Proms выходит на доковидный уровень.

Сакари Орамо открыл свой вечер «Ноктюрном» Дебюсси, и его исполнение отличалось утонченностью, изощренным описанием каждого момента. Технически - чисто исполненный, сыгранный со скрупулезной ясностью, с разумной скоростью; дирижер позволял напряжению постепенно накапливаться, не теряя импульса музыки. Морской пейзаж Дебюсси приливал и отливал чувственной прохладной и кристальной красотой. Орамо безошибочно уловил все нюансы этой музыки.



Дирижер Сакари Орамо

После антракта слушателям была представлена женщина-композитор Этель Смит (1858 -1944 гг), первая в Англии, удостоившаяся такой чести. В этот вечер играли ее «Мессу» в ре мажор, написанную в 1891 году, премьера которой состоялась в этом же здании, в Альберт Холле два года спустя, но на концертах BBC Proms эта вещь сегодня была исполнена впервые.

Этель Смит начала создавать свое творение в 1889 году после десяти лет жизни в Германии, поэтому не удивительно, что месса написана в европейских традициях, которая через Брамса восходит к «Торжественной мессе» Бетховена, и в той же тональности.







Сакари Орамо - давний поклонник Этель Смит, ранее он уже дирижировал мессу Этель в Лондоне, и концерт, и исполнение произвели большое впечатление на публику. Успех повторился и в наш вечер.

Месса ре мажор состоит из шести музыкальных частей, и если во вступительной части - Kyrie - можно было бы услышать мотивы Брамса и Бетховена, то заключительная Gloria содержала может быть самые привлекательные инновации и сокрушительный, величественный - при поддержке органа - финал и с заключительным «Аминь!, все завершающим.

Но эмоциональное ядро исходит от хора, пение которого было великолепным - по весомости, атаке и тщательной динамической штриховке. В Sanctus, Benedictus и Agnus Dei композитор предложила арии для меццо, сопрано (Нардус Уильямс) и тенора (Роберт Мюррей). Бас Божидар Смильянич отлично справился с тем небольшим количеством вещей, которое дает ему Смит. Но блистала британское меццо-сопрано Бетан Лэнгфорд, она была прекрасна.

В конце концов, что бы ни повлияло на творчество мадам Этель, ее музыка драматичная, захватывающая, а также созерцательная. Для меня этот концерт – еще и поучительный. Я о существовании мадам Смит просто не знала. Кстати, королева Виктория увлекалась музыкой Смит. Я тоже готова записаться в ее поклонницы.

Людмила ЯБЛОКОВА