Кристиан Тецлафф сыграл Брамса в Барбикане

В знак признания New World Symphony оркестр в Майами в прошлом году переименовал свое концертное пространство в Концертный зал Майкла Толсона Томаса.

Концертную программу в этот вечер открыл Кристиан Тецлафф, к удивлению многих зрителей и любителей музыки оказавший предпочтение современному инструменту, с которым он не расстается уже более 20 лет, скрипке самого Страдивари.



Панорама зала

Экономные, без расточительства энергии движения руководителя оркестра и чуткие к этим малоразличимым сигналам дирижера музыканты ЛСО заставляют блистать музыку Брамса.

А Кристиану Тецлаффа удалось придать великолепную огранку единственному скрипичному концерту Брамса, которое он посвятил своему другу, композитору и скрипачу.



Кристиан Тецлафф

У Тецлаффа своеобразная манера игры, которую трудно с кем-то спутать. Он как бы сдерживает лирический звук своего инструмента, придавая отточенность и форму музыкального произведения, и в тоже время, как и задумывал композитор, удачно «раскрывает» звуковой потенциал скрипки.

На бис известный скрипач исполнил Баха, завершив свое выступление изящно и мягко.

Традиционная трактовка одного из самых ранних оркестровых произведений Брамса «Серенады № 1» Тилсоном Томасом позволила музыкантам оркестра, находящихся в великолепной форме, впечатляюще продемонстрировать плотные текстуры произведения.



Майкл Тилсон Томас и Кристиан Тецлафф

Аплодисменты в этот вечер были щедрыми и благодарными, как в адрес дирижера, так и скрипача.

Людмила ЯБЛОКОВА