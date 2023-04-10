Шостакович и Бетховен. Виталий Ковалев и Саймон Трпчески в «Барбикане»

«Нет памятника над Бабьим Яром», где в 1941 году нацистами и украинскими коллаборационистами были убиты около 100 тысяч человек, в том числе более 33 тысяч евреев.



Главный приглашенный дирижер Лондонского симфонического оркестра Джанандреа Нозеда

«Капля, отвесная, как грубый надгробный камень. Я боюсь…». Стихотворение «Бабий Яр» Евгения Евтушенко стало предметом многих дискуссий и споров. В свое время автора обвинили в одностороннем освещении темы, потому что в тексте не были упомянуты жертвы других национальностей. Этот факт, однако, не остановил Шостаковича, который, как никто другой, знал, что такое жить в страхе и жизнь в страхе, и он открыто и смело рассказал о жертвах тирании, его музыка в исполнении Лондонского Симфонического оркестра горит яростью и переполнена болью и печалью.

Стихотворение «Страхи» Евтушенко написал специально для симфонии. Он впоминал, как приехал к композитору в гости, когда тот закончил симфонию, и когда Шостакович сыграл и спел её для него. Вот как, пишет Википедия, Евгений Евтушенко вспоминает их встречу:

«... голос у него (у Шостаковича) был никакой, с каким-то странным дребезжанием, как будто что-то было сломано внутри голоса, но зато исполненный неповторимой, не то что внутренней, а почти потусторонней силой. Шостакович кончил играть, не спрашивая ничего, быстро повел меня к накрытому столу, судорожно опрокинул одну за другой две рюмки водки и только потом спросил: «Ну как?»»

В этот раз соло исполнил известный в России украинский бас Виталий Ковалев, он привнес драму в свое исполнение, печаль и еще нечто. Потрясение!



Украинский бас Виталий Ковалев

Дирижер Нозеда был великолепен! В его интерпретации этот человеческий плач, это иногда душераздирающее, но в конечном счете преображающее произведение, прекрасно сочетает в себе оркестровые, хоровые и сольные партии, и Нозеда, казалось, уделял внимание именно тогда, когда это было необходимо, часто с напором, который ясно дает понять, что при всей силе текстов это симфоническая музыка.

Полное противопоставление музыке Шостаковича - величие и слава великолепного «Императорского» концерта Бетховена. Впервые он прозвучал в Лейпциге в 1811 году, и вскоре был признан неоспоримым шедевром.



Пианист Саймон Трпчески

Пианист Саймон Трпчески и Джанандреа Нозеда, главный приглашенный дирижер Лондонского симфонического оркестра, предложили интересную интерпретацию этого, одного из самых значительных фортепианных концертов композитора. Нозеда поощрял музыкантов оркестра играть с чувством. Исполнение Трпчески было элегантным.

Джанандреа Нозеда великолепно руководит Лондонским симфоническим хором и оркестром, бас Виталий Ковалевым и македонский пианист Саймон Трпчески - два уникальных таланта, придавшие этому концерту серьезность и возвышенность.

Людмила ЯБЛОКОВА