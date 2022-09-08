Такие «Маленькие женщины» Марка Адамо в Opera Holland Park

Однако Opera Holland Park заявила о ней еще два года назад, но из-за пандемии только сейчас этот летний театр первым в Великобритании представил лондонской публике «Маленьких женщин».

Постановка Эллы Марчмент экономична, но сложна, иногда даже – слишком сложна. Мы обнаруживаем четырех сестер, сидящих в больших рамах для картин, расположенных вокруг сцены. Но на самом деле это лишь фигуры, одетые Мадлен Бойд - британской художницей-модельером, специально обучавшавшейся театральному дизайну и удостоившейся многих наград за декорации и костюмы. Так вот, эти фигуры только выглядят, как наши современницы, но совсем не являются маленькими женщинами из романа Олкотт, а их аватарами XXI века, которые время от времени возвращаются к себе прежним. Вот тогда то и появляются «настоящие» сестры, и они выглядят более или менее так же, как выглядели молодые девушки в Массачусетсе XIX века.



Китти Уили (Мэг), Элизабет Карани (Эми), Шарлотта Бэдхэм (Джо) и Хэрриет Айли (Бет)

Марк Адамо не копирует роман, но, как и американская писательницы Луиза Мэй Олкотт (1832-1888), добившаяся невероятной известности, славы и богатства благодаря своим «Маленьким женщинам», фокусирует повествование через Джо, одну из сестер, которую мы иногда видим «пишущей» воспоминания о своей жизни, в котором ощущается сильное переплетение жизни сестер и их любовных историй, хотя уловить все детали иногда достаточно трудно.

Дикция певцов поставлена хороша, текста много, субтитры едва успевают следовать за действием; многие строчки хорошо рифмуются. Музыкальное исполнение достаточно на высоком уровне, с пассажами откровенного лиризма, драмы. Оркестр Симфония лондонского Сити достаточно компактен, включает в том числе синтезатор, что оставляет ощущение, что ты не совсем в оперном театре, но и не на Бродвее или в Вест Энд. Дирижеру Сиан Эдвардс удалось удачно объединить классику и модерн.



Шарлотта Бэдхэм (Джо), Фредерик Джонс (Лаури) и Хэрриет Айли (Бет)

Сцена Holland Park в этом году модернизирована, сейчас оркестр находится как бы в нише, которую обрамляют полукругом театральные подмостки, находящиеся буквально в метре от первого ряда зрительного зала, что дает особое ощущение соучастия с главными героинями, но герои второго плана скрыты внутри сцены.









Фредерик Джонс (Лаури)

Актерский состав сильный. В нем доминирует независимая и амбициозная Джо (Шарлотта Бэдхэм), ее сестры Мэг, Бет и Эми, достигнувшие своего совершеннолетия в период гражданской войны; их преданная мать, соседский мальчик Лори и ученый Фредерик Баэр оживают в музыке в их откровенной непосредственности.



Сцена из оперы «Маленькие женщины»

Бэдхэм исполняет свою роль с энтузиазмом и с безграничной энергией. Посильный вклад идет от Китти Уили в роли Мэг, Хэрриет Айли - это Бет и Элизабет Карани – Эми. Резонансное пение исходит от Бенсона Уилсона в роли Баэра, который, когда опера подходит к концу, использует несколько строк из Гёте, чтобы преподать Джо несколько уроков любви.

Но удачная книга – это, однако, недостаточно, чтобы превратить «Маленьких женщин» Адамо в успешную оперу, отчасти и потому в том, что история взросления и жизни Олкотт далека от театральности, и постановка Адамо изо всех сил пытается преодолеть эту повествовательную реальность, но это не всегда ей удается, а общая партитура Адамо недостаточно сильна, чтобы придать вечеру необходимый музыкальный характер и импульс.

Людмила ЯБЛОКОВА