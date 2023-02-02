ENO. It's A Wonderful Life. А жизнь-то не так уж и замечательна!

Трудно объяснить популярность этого фильма, хотя артист Джеймс Стюарт гениален в роли честного и щедрого Джорджа Бейли, но весь сюжет мне кажется нелогичным. Родился парнишка, рос, играл, учился, мечтал о путешествиях, женился, нарожал детишек, вел бизнес. И все словно бы было хорошо. Но вот наступает в его жизни черная полоса, когда финансы «поют романсы», а на его имя уже выдан ордер на арест, вот тогда Джордж собирается покончить с собой, но его спасает ангел-хранитель, который отслеживал его жизнь с рождения. На слова «Лучше бы я никогда не родился», Ангел показывает Джорджу, каким ужасным был бы мир, если бы он действительно никогда не родился, потому что Джордж довольного многого добился в своей жизни и совершил много добрых поступков. Такая новость, конечно, приободрила нашего героя, но не решала его проблем: он по-прежнему - банкрот и ему грозит тюрьма, так что «покончить с собой» по-прежнему казалось ему лучшим выходом для всех заинтересованных сторон.

Но жизнь Джорджа меняется к лучшему, особенно когда горожане щедро осыпали его подарками и деньгами, что помогло разрешить все его проблемы, поэтому мораль этой истории должна заключаться не в том, что друзья — это лучшее, что есть в мире, как это преподносит фильм и опера, которую играли в это же самое время в Английской Национальной опере, а в том, что богатые и щедрые друзья — это то, что нам действительно нужно.

Опера «Эта прекрасная жизнь» была написана американским композитором Джейком Хегги и либреттистом Джином Широм в 2018 году, и ее сюжет очень похож на сюжет фильма. Но Ангел Кларенс, который двести лет ждал шанса обрести крылья, в опере становится Кларой. Эту роль которую играет сопрано Даниэль Де Низ, обладает поистине ангельским голосом. Она присутствовала на сцене на протяжении всей оперы, отслеживая, обозревая жизнь Джорджа.



Приобретя крылья! Ангел Клара (сопрано Даниэль Де Низ), поющая ангельским голосом

Ее выступление было восхитительным, и единственное слабое место появилось в конце, когда, обретя крылья, она неуклюже поднималась над сценой на видимых даже с галерки тросах.

Самого Джорджа играл тенор Фредерик Баллентайн, прекрасно справившись с музыкальной частью своей роли, при этом великолепно играя. Вместе с баритоном Майклом Мэйсом, эффективно звучащим в роли злобного и любящего деньги и власть Генри Поттера они идеально справились с главными ролями; не отставали от них и актеры второго плана. Но вряд ли саму оперу, как и постановку, можно было бы назвать успешной.



Джордж в исполнении тенора Фредерика Баллентайна и его жена Мэри (сопрано Дженнифер Франс), отдающая возмущенным работникам отложенные на свадебное путешествие деньги

Основных проблем было две: сюжет и музыка. Превращая фильм в оперу, история должна была бы измениться, стать более театральной, должны были быть найдены альтернативы, которые бы сделали постановку более убедительной. Этого не произошло. Но самой большой проблемой была музыка. Было бы лучше, если бы вместо оперы нам предложили бы мюзикл с несколькими эффектными номерами под названием «Это замечательная жизнь».

Людмила ЯБЛОКОВА