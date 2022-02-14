Незабываемая «Богема» Миллера в Английской опере

Декорации Изабеллы Байуотер, обновленные фотографиями Картье-Брессона, возвращают нас в Париж 30-х годов, серо-коричневые оттенки зданий которого - под стать настроению поздней осени и приближающейся зимы: безрадостной, холодной, голодной, в противовес чему есть только способность и энергия молодых и творческих людей – поэта Рудольфо, художника Марсело, музыканта Шонара и философа Колина и певцов, их исполняющих, «вырваться» из мрака и серости будней и создать яркие незабываемые образы.



В кафе "Момус"

В самой же постановке, на мой взгляд, ничего не нужно улучшать, в ней ничего не нужно менять. Она натуралистична! Она практически идеальна! Декорации минимальны, но они точны и преднамеренны. Вращающиеся здания позволяют актерам плавно перемещаться. Каждая сцена — словно списана из реальной жизни, а каждый реквизит — подлинный предмет. Грохот тарелок и звон стаканов в кафе «Момус» только добавляют элемент реальности. Даже во время душераздирающего дуэта, в котором Родольфо и Мими соглашаются расстаться, а между Марчелло и Мюзеттой в квартире наверху бушует спор - все это вызывает доверие. Но режиссер Криспин Лорд, оставив главную, Миллировскую трактовку без изменения, добавил плакат с серпом и молотом и южнокорейский флаг, полагаю, в честь южнокорейского тенора Дэвида Джунгхуна Кима (Родольфо). Так ли уж это было необходимо?

Дэвид Чжунхун Ким впервые выступил в Английской опере в «Луизе Миллер» в 2020 году. Сейчас он поет с полной вокальной уверенностью и устойчивостью, постепенно его голос все больше приобретает цвет и теплоту, у него прекрасное музыкальное чутье, но, как актер, он серьезно уступает своим коллегам. Между ним и его Мими трудно заметить увлеченность друг другом.



Родольфо и Мими в исполнении Дэвида Джунхун Ким и Шинейл Кемпбелл Уоллес

В этот вечер состоялся прекрасный дебют ирландской сопрано Шинейд Кэмпбелл-Уоллес (Sinead Campbell-Wallace) в роли Мими. Болезнь, постепенно «съедающая ее», тем не менее не подавила в девушке независимость и уверенность, и ей даже слегка удалось опередить Родольфо в игре под названием соблазнение. Певица уже успешно дебютировала в «Тоске» Пуччини, в ближайшем будущем поет Татьяну в «Евгении Онегине». Она с легкостью передает состояние Мими, ее сопрано чистое и тонкое, звуки ее сияющих верхних нот вызывают мурашки по коже, или, как я прочитала однажды, кожный оргазм.

Друзья Родольфо по парижской мансарде - новозеландский баритон Бенсон Уилсон в роли шутливого музыканта Шонара, Колин (британский бас Уильям Томас), расстающийся со своим пальто, когда нужны деньги для больной Мими, и художник Марчелло (англо-французский баритон Чарльз Райс), наиболее яркий персонаж из этой четверки, пытающийся помочь Мими и Родольфо, в то же время не в состоянии распутать свой любовный узел с Мюзеттой. А роль Мюзетты исполняет британское сопрано Луиза Алдер, и у нее - роскошное сопрано! Сочетание ее вокальной точности с самоуверенностью ее героини – поистине выдающиеся.



Роскошная Мюзетта в исполнении Луизы Алдер

Домовладелец Бенуа (британский баритон Саймон Баттерисс), он же – богатый «папочка» Мюзетты, обладает безупречным комическим даром и успешно смешит публику.

Дирижер Бен Глассберг, дебютант в оркестровой яме Английской оперы, но этот дебют нельзя назвать безупречным.

Послесловие

Наверно, это случится, и может быть довольно скоро – появится новая версия «Богемы», вряд ли такая натуралистичная. Но пока есть шанс - наслаждайтесь этой чистой классикой!

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Женевьев ГИРЛИНГ