В Английской опере прошла британская премьера оперы «Blue»

Впервые она прозвучала на английском языке на фестивале Glimmerglass в 2019 году, но создана в 2015, поражая своим пророчеством - убийство Джорджа Флойда полицейским в 2020 году породило мощные протесты не только в Америке. Black Lives Matter – жизни чернокожих значимы! Для Америки это далеко не единичный случай - смерти невинных молодых парней афро-американского происхождения, случайно или неслучайно убитых полицией.

В Лондоне эта опера поставлена режиссером Тинуке Крейг. Сюжет ее несложен. Действие происходит в Гарлеме. Три чернокожие женщины встречаются, чтобы отпраздновать скорое рождение ребенка подруги - Матери. Встретившись после разлуки, для них оказалось неожиданностью, что она замужем за полицейским, а ребенок, которого она носит - мальчик. Обе новости шокируют их – мальчики погибают чаще, и нередко – от рук полицейских. В Америке лучше рожать девочек!

И вот мальчишке, Сыну, уже 16, и он – в полной конфронтации к отцу – полицейскому и его со-товарищам, и вместе со своими приятелями часто проводит время на митингах и протестах. В один из вечеров домой он не вернулся. После того, как случилась беда, центр внимания перемещается на семейные отношения, поскольку родители, друзья Отца – полицейские и подруги Матери, священник, медсестры – все они пытаются найти выход из этой трагедии.

Опера «Blue», хотя правильнее было бы назвать ее мюзиклом, элегантно оформленное представление. Интересен дизайн сцены (Alex Lowde). Светящийся круг, внутри которого светящийся прямоугольник, пространство которого превращается в простое жилье полицейского, родильный дом, комнату подростка, в то в время как проекция на заднем фоне дает нам представления о Гарлеме, районе Нью-Йорка, где они живут, реальной больнице и тд.



Кеннет Келлог (Отец)

Актеры играют с полной убедительностью. Британское сопрано Надин Бенджамин (Мать) трогательна в своих иллюзиях – перед рождением ребенка, и совершенно потеряна после его гибели. Американский баритон Кеннет Келлог (Отец и полицейский), являющийся главным действующим лицом оперы, несколько флегматичен, но когда он на сцене вместе вместе с Надин, они в полной гармонии друг с другом.

Их Сын в исполнении южно-африканского тенора Звакеле Тшабалалы – отчасти непокорный, но совсем не агрессивный подросток. Милый парнишка! Три подруги Матери, радовавшиеся его появлению, оплакивают и его смерть, и эти моменты наиболее драматичны.

Музыка Джанин Тесори под искусным дирижированием Мэтью Кофи Уолдрена - приятная, в начале второго акта - трогательная, душещипательная, вокальные партии в основном разговорные и сладкозвучные. В опере много юмора, и зал периодически взрывается хохотом. Но инертность действия, отсутствие драматического напряжения, ярко выраженного протеста приводит к тому, что и политический, социальный посыл – приглушен, даже несмотря на то, что либреттист называет чернокожих мальчиков вымирающим видом, а отец, сдерживая гнев, поет: «Я американский ниггер».

В США эта опера была поставлена уже несколько раз, в ноябре прошлого года ее смогли посмотреть в Амстердаме, и сейчас - в Лондоне. История, которую она рассказывает, является специфически американской, но имеет резонанс повсюду.

Людмила ЯБЛОКОВА