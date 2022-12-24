В ENO поставили «Gloriana»

И вот сейчас, опера, посвященная Елизавете I, ознаменовавшая, однако, восхождение на престол Елизаветы II, снова на сцене Английской Национальной оперы – как завершающий этап самого долгоправящего монарха Великобритании, дань уважения символу стабильности и единения многих поколений, как дань памяти покойной королеве, недавно покинувшей этот мир.

«Глориана» - о взаимоотношениях Елизаветы I с её последним фаворитом Робертом Деверё, графом Эссекским по роману «Елизавета и Эссекс: трагическая история». Меломанам она известна по опере Доницетти «Роберто Деверё.



Елизавета I

Всего один вечер играли эту концертную версию, актуальную тем, что она напомнила присутствующим, в том числе, о пустом позерстве политической власти, примеров коей в последнее время, как внутри страны, так и за ее пределами было предостаточно. «Искусство управления заключается в проволочках и проволочках», - заявляет сэр Роберт Сесил, секретарь Совета времен первой Елизаветы в исполнении англо-французского баритона Чарльз Райса, на что переполненный до отказа театр отреагировал горьким смехом.

Начало было несколько замедленное, отчасти вследствие «драматически неуклюжего первого акта», но к середине второго акта стала проявляться человеческая драма. Финальная же картина ослабевшей королевы, «мертвой, но еще не похороненной», где песня превращается в речь, разбивает сердце.



Елизавета I

Эффектная постановка, костюмы, свет и видео дизайнера Рут Найт на самом деле заявляло, как о мини-постановке, нежели просто концертное выступление. Хор был одет в черное и использовал партитуры, главные герои были в старинных костюмах и пели по памяти. Видеопроекции предоставили исторические детали и намекнули на неуклонное течение времени, разрушающее жизнь людей. Постановка показала механизм отношений между оппортунизмом, лицемерием и политическими махинациями.

Уиллард Уайт (певец баллад), выступавший в эпизодических ролях, установил высокую планку не только для себя – для всех! Роберт Мюррей подарил нам лирическое очарование и напыщенное высокомерие в роли Эссекса, его Песня о лютне восхитительна. Дэвид Соар был черным сардоническим Рэли, Элеонора Деннис блистала как Леди Рич, а молодые артисты Александра Ооменс (Дама в) и тенор Инносент Масуку (Дух Маски) оба хороши. Меццо Кристина Райс авторитетно дебютировала в роли уязвимой Элизабет.

ENO превратило «одну из величайших катастроф оперной истории» - оперу бенджамина Бриттена «Глориана» в триумф!

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото Нира Сайнхани