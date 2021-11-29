Виолетта Ануш Оганесян и «ее» мужчины

В руках такого португальского режиссера, как Педро Рибейро (постановка Эйра все еще может заставить нас если не плакать, то сопереживать, и она по-прежнему доставляет много удовольствия (декорации Боу Кроули)). Впрочем, Ануш и не скрывает свои эмоции:

«Я щипаю себя каждое утро, каждое утро, не веря, что я буду петь эту титульную роль на сцене Ковент Гардена», и на этих словах ее голос срывается. В небольшом интервью перед свои первым спектаклем она сказала, что рада вернуться «домой», в Royal Opera House, что именно здесь она поняла, какой уровень профессионализма должен быть у каждого, кто выходит на эту сцену; что значит понятие профессиональной карьеры в современной опере. Они подготовили меня, а именно, помогли мне понять тот стандарт, к которому я должна стремиться».



Ануш Оганесян

И вот она сцене – блистательная и чрезвычайно уверенная, настолько, что я усомнилась – при всем очевидном сходстве - да та ли эта, Ануш, с которой я познакомилась несколько лет назад?

У нее сильный красивый голос, достаточно гибкий, чтобы передать всю гамму эмоций; незаурядные актерские данные, способность доминировать на сцене, чему обязывает и ее сложнейшая и чрезвычайно трудная для исполнения роль. Как сказал баритон Юрий Юрчик (участник программы того же года Jetter Parker Young Artist), исполняющий роль Барона в этом же спектакле: «Спеть Виолетту в первый раз на сцене – это суметь справиться с адреналином. И уже в последующих выступлениях раскрывать и голос, и характер героини».

А Виолетта у нее получилась своеобразная – сильная, стойкая, непримиримая с судьбой даже в последние минуты своей жизни.

Роль Альфредо исполнил армянский тенор Липарит Аветисян. Вокально Ануш и Липарет прозвучали очень достойно, и мы все время ощущали безрассудную напряженность этого любовного романа. Немецкий баритон Кристиан Герхахер (отец Альфредо) разочаровал, обычно самые сильные и впечатляющие сцены первой сцены второго акта – с Виолеттой, свидание с сыном потрясают зрителя, но только не в этот раз.

Богатого спонсора нашей бедной Виолетты, Барона уже не впервые поет на сцене Ковент-Гардена Юрий Юрчик, певец, чей голос слушаешь с наслаждением!

Послесловие

Уже после спектакля мне удалось задать тенору и баритону - соперникам по сцене - один, но огромный вопрос: «Какое ваше самое большое в творческом отношении достижение за последние почти два года пандемии? И самое большое разочарование?».

Вот их ответы:

Липарит Аветисян:

«К сожалению, наша жизнь теперь разделена на до и после полного локдауна в мире. Что было «до»: в Баварской Государственной опере в феврале 2020 года я буквально «в последнюю минуту» успел исполнил роль Альфреда в «Травиате», после чего мир погрузился в карантин. Чуть позднее все-таки состоялся дебют в роли Оттавио в «Дон Жуане» - в замечательной Земпер Опере в Дрездене. Осторожненько проведя репетиции, мы успели отыграть два спектакля, после чего на Германию нахлынула вторая волна пандемии, и, к сожалению, дальнейшие спектакли были отменены. Мне было тяжело, в первую очередь морально, психологически. Ты распланировал свою жизнь на несколько лет вперёд, и вдруг - рушится, жизнь останавливается, ты не понимаешь, что ждёт тебя дальше (я имею ввиду карьеру), бессилен что-либо изменить. Я находился в состоянии шока. Было много отменённых спектаклей, в том числе дебюты в МЕТ и Венской Государственной опере. Но, как говорится, нет худа без добра: у меня освободилось много времени, и я посвятил себя полностью своей семье. Я старался настроить себя оптимистически и не переставал заниматься, изучать новые партии, так как понимал, что когда нибудь этот кошмар закончится, и я должен быть в форме для того, чтобы снова заняться любимым делом. В период пандемии периодически были послабления режима, и театры возвращались к работе. За это время у меня было несколько «Травиат» в Большом театре в декабре 2020 и мае 2021 года. В январе и марте мы отыграли «Севильского цирюльника» в МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. В июне 2021 я снова был ангажирован в Мюнхен, на этот раз с другим замечательным составом: Виолетта - Алин Перес и Жермон - Пласидо Доминго. Это непередаваемое ощущение, когда в роли твоего отца выступает сам Доминго. С начала августа года я - в Англии, готовился к открытию сезона Королевского Оперного театра. Новая постановка «Риголетто» режиссера Оливера Миэрс (Oliver Mears), где я исполнял роль Герцога - с поистине всемирно известным составом: дирижировал оркестром Антонио Паппано, Риголетто - Карлос Альварес, Джильда - Лизет Оропеза. 6 недель трудоёмкой и плодотворной работы. После удивительного, насыщенного и успешного марш-броска в Ковент-Гардене (а именно - 17 спектаклей «Риголетто» и «Травиаты»), я вернулся в любимый Большой на «Травиату». Казалось что тяжелые времена позади, жизнь потихоньку возвращается в своё обычное русло ... но не тут-то было. Вчера (22 ноября) пришли печальные новости из Австрии и Германии (вся Саксония снова закрыта), отменены спектакли «Богемы» в декабре в Земперопер Дрезден с моим участием. Пристально слежу за развитием событий! Надеюсь этот кошмар долго не продлится. Всем желаю крепкого здоровья ! Не болейте, повышайте иммунитет!»

Юрий Юрчик

«Мне кажется, период был чрезвычайно сложный решительно для всех. Мне повезло в том смысле, что мой прошлый опыт и контакты помогли "пересидеть карантин", не потеряв формы. Я знал, что очень важно продолжать петь, учить репертуар. И почти сразу по снятии локдауна был Марчелло в Ковент Гардене (с Ануш как Музеттой), что, конечно, одна из лучших ролей для баритона моего возраста, и чего уж говорить - на такой сцене. Потом был Марчелло в Северной Ирландии, с Ноа Стюартом (Родольфо) - где мы открывали оперу после 19-ти месячного перерыва. Отличная реакция критиков и публики. Одна из вещей, которые удались во время локдауна (когда нельзя было работать, в прямом смысле этого слова) - это social media проекты. Я самостоятельно снимал/редактировал различные видео. Мне казалось, что роль искусства в такой период - поддержать и развлечь людей, отвлечь их от тяжелой ситуации. Все в основном у меня на Ютубе. Пришлось освоить редактирование видео и т.д. Было интересно! - Разочарования... Опуская личные моменты, с творческой стороны, конечно, супер сложно было потерять отличный сезон. Отменились Родриго в Киеве, Эскамильо в Финляндии, Шарплес в Глайндборне, Робер в Токио. Это то, что по крупицам мы с агентом собирали годы. Нам понадобятся годы, чтобы вернуться на тот уровень загруженности календаря. Но, что мы могли поделать? Зато теперь пытаемся наверстать опущенное. Помимо спектаклей, вместе с Ануш Оганесян мы будем выступать на концерте, посвященному Римскому-Корсакову в Королевской опере 20-го декабря. Обязательно приходите!»

Людмила ЯБЛОКОВА