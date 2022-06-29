ENO. Великолепная шестерка из «Так поступают все женщины» Моцарта

Забавно, смешно, умно, эффективно, проницательно, весело — и это только увертюра.
МакДермотт (Phelim McDermott) и его творческая команда — сценограф Том Рай, Лаура Хопкинс (костюмы), Пол Констэйбл (свет) переосмыслили эту великую оперу, оставив в ней ее первоначальный дух. Но привнесли развлекательность, юмор (благодаря цирковой труппе, открывшей представление), оригинальность декораций, которые работают на сюжет великолепно, отличному подбору исполнителей.
Замечательны неповторимая американское сопрано Нардин Вильямс и английская певица Ханна Хипп – сестры Дорабелла и Фьордилиджи, а также Деспина, их служанка — маленькая интриганка и обманщица (Сарайя Мафи).
В противовес им представлена другая троица противоположного пола: офицеры Гульельмо (Бенсон Вильсон) и Феррандо (Амитаи Пати), а также — незаменимый и привлекательный «змей-искуситель» Дон Альфонсо (Нил Дэвис). Все вместе они составили неповторимый вокальный секстет, забыть который невозможно.
Взрывы смеха, восхищение и неподдельная зрительская радость и оживленная реакция сопровождали постановку, длящуюся без малого три часа. Очаровательная музыка Моцарта сверкала поистине филигранной огранкой благодаря музыкантам Английской Национальной Оперы и их харизматического дирижера Кирима Насана.
Несколько необычно было то, что смешнее, остроумнее, великолепнее как актрисы выступили в этой постановке как раз женщины с их «вкусными», едкими репликами, в чем немалая заслуга переводчика на английский Джереми Сэмса.
Поместив наших героев на Ярмарочной площади 50–х годов, Макдермотт бросает в «атаку» цирковых артистов — шпагоглотатель, акробаты, одна бородатая леди, два карлика, борцы – они понадобились режиссёру, чтобы помочь Дону Альфонсо вовлечь молодых в его обман, а также добавить настроения всему представлению.
Появление этих цирковых актеров было всегда кстати, они не мешались под ногами у «великолепной» вокальной шестерки, но привнесли в спектакль свой колорит.
Кстати, декорации напомнили мне набережную в английском курортном городе Брайтоне, а также многочисленные другие прибрежные городки (с аттракционами, обязательным колесом обозрения, сладкой ватой, плюшевыми мишками - в награду победителям). И в этом тоже была своя прелесть.
Что ж, эта опера, помимо эстетического удовольствия, - еще и отличная школа для влюбленных. Замечательная музыка. Впечатляющее исполнение. Прекрасный вечер. На едином дыхании. Аплодисменты, казалось, никогда не стихнут. Несомненная удача АНО. Долгих лет и полных аншлагов!
Людмила ЯБЛОКОВА
Фото: Lloyd Winters
Комменты