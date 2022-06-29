ENO. Великолепная шестерка из «Так поступают все женщины» Моцарта

Забавно, смешно, умно, эффективно, проницательно, весело — и это только увертюра.

МакДермотт (Phelim McDermott) и его творческая команда — сценограф Том Рай, Лаура Хопкинс (костюмы), Пол Констэйбл (свет) переосмыслили эту великую оперу, оставив в ней ее первоначальный дух. Но привнесли развлекательность, юмор (благодаря цирковой труппе, открывшей представление), оригинальность декораций, которые работают на сюжет великолепно, отличному подбору исполнителей.



Так начинается спетакль

Замечательны неповторимая американское сопрано Нардин Вильямс и английская певица Ханна Хипп – сестры Дорабелла и Фьордилиджи, а также Деспина, их служанка — маленькая интриганка и обманщица (Сарайя Мафи).



Американка Нардин Вильямс и английская певица Ханна Хипп

В противовес им представлена другая троица противоположного пола: офицеры Гульельмо (Бенсон Вильсон) и Феррандо (Амитаи Пати), а также — незаменимый и привлекательный «змей-искуситель» Дон Альфонсо (Нил Дэвис). Все вместе они составили неповторимый вокальный секстет, забыть который невозможно.



Бенсон Вильсон и Амитаи Пати, Дон Альфонсо (Нил Дэвис)

Взрывы смеха, восхищение и неподдельная зрительская радость и оживленная реакция сопровождали постановку, длящуюся без малого три часа. Очаровательная музыка Моцарта сверкала поистине филигранной огранкой благодаря музыкантам Английской Национальной Оперы и их харизматического дирижера Кирима Насана.





Несколько необычно было то, что смешнее, остроумнее, великолепнее как актрисы выступили в этой постановке как раз женщины с их «вкусными», едкими репликами, в чем немалая заслуга переводчика на английский Джереми Сэмса.



Кто кого переиграет?

Поместив наших героев на Ярмарочной площади 50–х годов, Макдермотт бросает в «атаку» цирковых артистов — шпагоглотатель, акробаты, одна бородатая леди, два карлика, борцы – они понадобились режиссёру, чтобы помочь Дону Альфонсо вовлечь молодых в его обман, а также добавить настроения всему представлению.

Появление этих цирковых актеров было всегда кстати, они не мешались под ногами у «великолепной» вокальной шестерки, но привнесли в спектакль свой колорит.

Кстати, декорации напомнили мне набережную в английском курортном городе Брайтоне, а также многочисленные другие прибрежные городки (с аттракционами, обязательным колесом обозрения, сладкой ватой, плюшевыми мишками - в награду победителям). И в этом тоже была своя прелесть.

Что ж, эта опера, помимо эстетического удовольствия, - еще и отличная школа для влюбленных. Замечательная музыка. Впечатляющее исполнение. Прекрасный вечер. На едином дыхании. Аплодисменты, казалось, никогда не стихнут. Несомненная удача АНО. Долгих лет и полных аншлагов!

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Lloyd Winters