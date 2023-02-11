«Севильский цирюльник» в ROH: фейерверк остроумия и талантов

В пятый раз возвращается в ROH постановка Моше Лейзера и Патриса Корье «Севильский цирюльник», премьера которой состоялась в 2005 году. Я видела ее впервые в 2016 году, и тогда она была хороша, но с тех пор заметно изменилась, превратившись в сногсшибательное, искрометное шоу, сдобренное бесконечными прибаутками и шутками, объединившая на сцене таких мастеров оперы, как валлийский бас-баритон Брин Терфель и выпускница программы для молодых талантов Jetta Parker Young Artist, рожденная в Уфе Айгуль Ахметшина.

Вдохновленный предреволюционной комедией Бомарше c таким же названием, Россини, категорически отбросив революционный подтекст, за три недели создает свой собственный шедевр на социальные темы, наполнив оперу легко запоминающимися мелодиями.



Когда занавес открылся

Сцена этой постановки оформлена может быть слишком просто – драпированные тканью стены, без окон и дверей, но периодически появляется то окно, то дверь... которые вскоре снова исчезают, лишая Розину любой возможности выскочить из ловушки (дизайнер Кристиан Фенуйя).

Визуальные эффекты легко сочетаются с элементами фарса, особенно в финале первого акта, когда устоявшийся мир буквально уходит из-под ног, словно во время сильного шторма, и комната, благодаря гидравлике, заваливается со стороны на сторону, накреняется под разными углами - вместе с актерами.



Айгуль Ахметшина и Фигаро в исполнении Анджея Филончика

В музыкальном же отношении этот вечер превзошел все ожидания. Продолжительные аплодисменты доставались обладательнице роскошного колоратурного меццо-сопрано, лауреату международных конкурсов, многообещающей российской меццо-сопрано Айгуль Ахметшиной, нижний регистр которой и тонкая изящная колоратура сочетаются с впечатляющим запасом мощности. Ее Розина – решительная, дерзкая, запертая в четырех стенах, в итоге сокрушает все, что попадается на ее пути – уважаемый шкаф, хромое фортепьяно, но больше всего достается креслу доктора Бартоло.

Фигаро в исполнении Анджея Филончика бесстрашно справляется с верхними нотами, и у него впечатляюще красивый тембр голоса.



Брин Терфель как дон Базилио

Обаятельный тон Лоуренса Браунли впечатляет как Альмавива. Итальянский баритон Фабио Капитануччи в роли доктора Бартоло был хорош, однако у него не было ни единого шанса завоевать сердце Розины! А вот его служанка Берта (ирландская певица Айлиш Тайнан) была великолепна. Брин Терфель как дон Базилио доставил истинное наслаждение, даже своим необычным обликом.



Баритон Фабио Капитануччи в роли доктора Бартоло (слева), полицейский (Давид Кимберг) и великолепная Айлиш Тайнан

Дебютировав в Королевской опере с Россини, Рафаэль Пайаре, занимающий престижные посты в Монреале и Сан-Диего, удивил своих почитателей - ведь он знаменит своим прочтением таких композиторов, как Малер и Шостакович. Но его Россини в этом вечер был великолепен!

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Bill Cooper