Дьёрдь Лигети и Бетховен в исполнении Патрисии Копачинской и Лондонского оркестра

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения композитора Дьёрдь Лигети, и это событие Барбикан Холл отмечает премьерой концертной сюиты в аранжировке Элгара Ховарта по мотивам комической оперы Le grande macabre.

Идея этого опуса заключается в том, что конец мира не может состояться, потому что Смерть пьяна. «Это своего рода - черный фарс, - писал композитор.- Смешная вещица, юмористическая. Но в то же время совершенно трагическая». Я не берусь описать ее – это 20 минут полифонии, резонирующих звуковых и шумовых эффекты, создать которые, кажется, возможно человеку только с помощью электроники, и свои первые опыты компьютерной музыки сам Лигети называл не иначе, как «гимнастика для пальцев», хотя я не уверена, что этот именно тот самый опус.

Позднее он отказался от такого творчества, создав в шестидесятых годах свой стиль и провозгласив возврат к открытой музыкальной выразительности, утверждающей ценность звукокрасочности.

До антракта был сыгран и Концерт для скрипки с оркестром - уникальное произведение, сочетающее микротональность и венгерские народные мелодии. Но с появлением на сцене молдавско-австрийской скрипачки Патрисии Копачинской нас ждало поистине захватывающее открытие, увлекшее нас в сказочный, фантастический мир музыки Лигети, «который взял оркестр, перевернул его вверх дном и создал из того, что получилось, удивительные новые звуки».



Патрисия Копачинская

И как динамично, виртуозно, артистично преподнес аудитории буквально «вытанцовывающий» за дирижерским пультом эту музыку, идеальную для такого дирижера, как Франсуа-Ксавье Рот, который слышит каждую ноту, как будто она только что отчеканена. И которая идеально подходит такой исследовательнице творчества Лигети, рассказчице его музыки и музыкального феномена, как скрипачка Патрисия Копачинская, «для которой весь мир состоит из звука». Потому что слышать ее – это одно наслаждение. А слышать и видеть – совсем другое.

После антракта в исполнении Лондонского симфонического оркестра прозвучала Пятая симфония Людвига ван Бетховена, произведшая в свое время революцию в симфоническом сочинении; сочинение, с которым неразрывно связаны мои личные эмоциональные воспоминания. Да, именно так «Судьба стучится в дверь!»



Дирижер Франсуа-Ксавье Рот и музыканты Лондонского Симфонического Оркестра

И первые мощные, наэлектризованные звуки - это далеко не вся Пятая симфония. Andante con moto - светлая, строгая и сдержанная, но в варьировании ее двух тем она наполнилась тревожностью, словно напоминая нам, что и это тоже - мотив судьбы. В Scherzo: Allegro – прослеживается та же тревожность - в глухих басах струнной группы, в задумчивых, печальных мелодиях скрипок и альтов. Торжество победы, рождение новой жизни, ликование единого до последнего вздоха оркестра... и вновь звучит мотив судьбы, но уже без прежней грозной силы. Свершилось!

Музыканты Лондонского Симфонического оркестра – все до единого - были полноценными участниками этого – нет, не концерта, спектакля, продуманного в деталях от начала до конца.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Barbican Hall