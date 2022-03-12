Великолепный «Хитрый Маленький Лис» в Английской опере

История этой оперы такова: лес - он живет своей жизнью, Лесник прилег под деревом. Очаровательный лисенок, преследуя лягушку, вскочил прямо на колени изумленного лесничего, который уносит его домой. Проходит время, Лисице жизнь в неволе с разжиревшей таксой не мила: она перегрызает веревку, нападает на Петуха и Хохолку, убивает цыплят и убегает на свободу.

Ну, а дальше сюжет развивается, как у людей. Она захватывает дом барсука, встречает очаровательного Лиса, невинное совращение, и лес переполняется сплетнями и судачествами разных кумушек, а также дюжиной, если не больше, очаровательных лисят. Параллельно идет история другой, человеческой любви – к цыганке Теринке. Но ни Пастырь, ни Учитель, ни Лесничий - не соперники накаченному мышцами Браконьеру. История заканчивается его свадьбой с Теринкой, на плечах которой красуется шикарная шкурка лисицы. Но и это еще не все! Но об этом – в конце!

Нам было обещано «визуальное удовольствие», сопровождаемое лирической музыкой в одной из самых поздних работ Яначека. Но занавес поднялся, и мы увидели лесозаготовительный склад, реальные закулисы театра, в комплексе с такелажем и прочими атрибутами индустриальной площадки. Плюс огромный Свиток, представивший небрежно наброшенный рисунок эмбриона ребенка. Свиток разворачивается, и мы понимаем, что так режиссер постановки Джеми Мэнтон так изображает цикл жизни.



Лесозаготовительная площадка

Хронометристы, одетые в угольно-серые накидки, резиновые сапоги и шляпы, перемещают съемочную площадку. Все - в коричневых и серых тонах, но флора и фауна – красочна и живописна. Даже в костюмах - замысловатая детализация, например, все курочки одеты в свадебные платья, стрекозы - в блестящие металлические костюмы летчиков, а лисята появляются в пушистых пижамах.



Лесник (баритон Лестер Линч) и юная Лисица (Эсме Гупта-Райт)

И взрослые, и дети отлично чувствуют себя на сцене в этой постановке. Юную лисицу превосходно играет очаровательная девчонка Эсме Гупта-Райт, Лесник (американский баритон Лестер Линч) удачно перевоплощается в роль своего героя, он - обладатель богатого, округлого баритона, играет чувственно и проникновенно. Жена лесника (британское меццо-сопрано Мадлен Шоу) не взлюбила Лисицу с самого начала, но когда она она превратилась в лису, она уговорила своего мужа привязать ее во дворе. Но Остроухая Лисица, а выросшую ее исполняет одна из лучших британских лирических сопрано Салли Мэтьюз, путает все карты. Озорная, харизматичная мегера – она ошеломляет периодически всех обитателей леса своей дерзостью.



Все курочки - в свадебных платьях

Лесник, школьный учитель (британский тенор Алан Оке) и священник - в местном пабе, пьют, все трое одержимы любовью к цыганке Теринке. Когда паб закрывается и трактирщик выгоняет пьяную троицу, они идут домой: священник - угрюм, а Учитель - медоточивый тенор, Алан Оук, идеально поет по пути, доставив зрителям наслаждение.



Безответно влюбленная в цыганку троица – Лесник, Учитель и Священник



Сцена соблазнения очаровательна и невинна





Сцена соблазнения просто очаровательна и почти невинна. Но вокал южно-африканской сопрано Пумезы Матжикизы, которая дебютировала на сцене Колизея в роли Лиса, бойфренда нашей Лисицы, часто заглушался оркестром.

Лисята - дети пятых-шестых классов в возрасте от 9 до 11 лет, набраны в одной из лондонский школ. Они не только веселятся на сцене, но и замечательно поют.

Британский бас-баритон Оссиан Хаскинсон - Браконьер Харашта, чванливый и хвастливый, вокально - превосходный.



Браконьер Харашта, чванливый и хвастливый

Заключительный акт начинается в таверне, где Лесник узнает, что Харашта женится на Теринке в тот же день, и что он подарил ей мех лисицы в качестве свадебного подарка. Он возвращается в лес, туда, где впервые встретил Лисицу, в поисках душевного покоя. Вдалеке он видит играющего лисёнка, и планирует поймать его и воспитать лучше, чем Лисичку, чтобы люди не говорили о ней в газетах и ​​не пытались сделать о ней оперу.

Одна из самых любимых более поздних работ Яначека, эта новая современная постановка Английской Национальной оперы переносит нас в сказочный мир, противопоставляя стареющий человеческий мир постоянному обновлению животного царства. Замечательно, четко выделены основные философские моменты через декорации и через последние слова Лягушки (очень уравновешенного и стойкого Роберта Берри-Роу), который, будучи пойманным Лесником в самом конце, многозначительно объясняет тому, что его дедушка рассказывал ему историю о Леснике и Лисице.



И взрослые, и дети отлично чувствуют себя на сцене

Любопытно, что эта опера была основана на серии газетных статей, в которой сообщалось о чешской сельской общине, где росла полудикая, полуприрученная лисица. «Хитрый маленький лис» Леоша Яначека – это своего рода философское размышление о цикле жизни и смерти, и надеюсь, что английский язык смог передать без ущерба оригинальность чешских народных песен, а оркестр под управлением музыкального директора Английской Национальной оперы Мартина Браббинса воспроизвел моравскую народную музыку и ритмы с точностью аккуратностью.



Дедушка этого Лягушонка (слева) рассказал ему историю о Леснике и Лисице

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Clive BARDA