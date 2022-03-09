Royal Opera. Убедительный Риголетто

Мне не с чем сравнивать, я не попала на премьеру, но многие зрители и критики отметили, что вот теперь на сцене появился убедительный Риголетто.

Оливер Мирс - с 2017 года художественный директор Королевской оперы, создал спектакль на века: эта постановка красивая, продуманная, с великолепными костюмами. Ей веришь – с первой сцены до последней. Даже более – она потрясает своей достоверностью. В музыкальном же отношении она близка к совершенству.

Пока звучит трагическая мелодия проклятья, на сцене на фоне великолепного фасада дворца в выразительных позах, напоминающих картины великих мастеров, застыли главные герои этой истории. Но снимает маску герцог, беззаботная музыка бала открывает первый акт, - и на стене высвечивается огромная эротическая картина Венеры Урбинской Тициана.



Фото с премьеры (сентябрь прошлого года)

Символизирующей на самом деле символ супружеской брачной жизни, этой Венере, чье обнаженное тело доминирует над всей сценой, предстоит взирать на разврат, царящий во дворце, где женщина – не более чем товар, в политической ли сделке или ради сексуального удовлетворения. С таким же эффектом появляется позднее тициановская картина «Похищение Европы». История гибели дочери несчастного горбуна, придворного клоуна разыгрывается на фоне возвышенной атмосферы (декорации Саймона Лимы Холдсворт, костюмы - от великолепия Медичи до роскоши Гуччи - Илоны Карас, свет Фабианы Пиччоли). Браво всем!

Во второй сцене первого акта вместо картины Венеры появится освещенное окно спальни Джильды – ярко освещенная, блистающая белизной, чистая комната, невинная как она сама. Это дом Риголетто и его дочери.



Риголетто - итальянский баритон Лука Сальси и итальянское сопрано Роза Феола

Но позднее исчезнет часть роскошной стены, и мы увидим жилище убийцы Спарафучиле и через то же самое окно – теперь уже затемненную, в грязных разводах спальню Маддалены, разлекающейся на несвежих простынях со своим любовником, герцогом Мантуанским. Нельзя было придумать более просто простого, рационального и в тоже время чрезвычайно красивого решения для постановки этой оперы.

В музыкальном отношении этот вечер был торжеством гармонии, вкуса, профессионализма, актерских талантов и безукоризненного пения.

У итальянского баритона Лука Сальси настоящий громадный темный баритон и несколько старомодное исполнение. Впервые он дебютировал на Королевской опере в Травиате (Жорж Жермон), и я помню, насколько он проигрывал Дмитрию Хворостовскому в этой роли. Но здесь, в «Риголетто» он оказался абсолютно на месте: жаждущий мести, он буквально обрушивает свой гнев на подлых придворных герцога; в финальном акте, обнаружив свою умирающую дочь, он продемонстрировал самое настоящее отчаяние отца.



Риголетто – Лука Сальси и итальянский тенор Франческо Демуро

Итальянец Франческо Демуро - звонкий легкий тенор, идеально подходящий для роли герцога Мантуанского, который не просто безответственен, но и откровенно противен с самого начала в концепции Мирса. Но - певец с такой изящностью превращают свою самую популярную арию в совершенство. Он - красавец, и очень хороший актер, смог идеально передать сущность своего героя. Его притворно-придворная игра с проституткой Маддаленой в третьем акте ослепительна и завершается лучшим вступительным соло великого квартета, которое я когда-либо слышала. Айгуль Ахметшина в роли Маддалены - великолепна, также как российский бас Евгений Ставинский в роли ее брата-убийцы Спарафучиле.

Итальянское сопрано Роза Феола в роли заблудшей, но смелой Джильды - самое разноплановое представление образа. Каждое ее движение, каждый жест - это порывистость юной девушки - из второго акта, решимость принести себя в жертву, которая поет свои предсмертные фразы идеальным звуком: вы верите всему этому.



Падшая Джильда (Роза Феола)

Придворные во главе с приковывающим внимание Марулло (Доминик Седжвик) добросовестно выполняют свою работу; хочется отметить превосходную элегантную хореографию Анны Моррисси.

Итальянский дирижер Стефано Монтанари во многих отношениях является полной противоположностью Паппано, предпочитая экстремальные темпы. Но бит Монтанари высок и дружелюбен по отношению к певцам, и мастерски точен: когда его Риголетто появился слишком рано во втором акте, маэстро и его оркестр так тонко подстроились под певца, что практически никто ничего и не заметил.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Хелен МЮРРЕЙ