Royal Opera. Убедительный Риголетто

Мне не с чем сравнивать, я не попала на премьеру, но многие зрители и критики отметили, что вот теперь на сцене появился убедительный Риголетто.
Оливер Мирс - с 2017 года художественный директор Королевской оперы, создал спектакль на века: эта постановка красивая, продуманная, с великолепными костюмами. Ей веришь – с первой сцены до последней. Даже более – она потрясает своей достоверностью. В музыкальном же отношении она близка к совершенству.
Пока звучит трагическая мелодия проклятья, на сцене на фоне великолепного фасада дворца в выразительных позах, напоминающих картины великих мастеров, застыли главные герои этой истории. Но снимает маску герцог, беззаботная музыка бала открывает первый акт, - и на стене высвечивается огромная эротическая картина Венеры Урбинской Тициана.
Символизирующей на самом деле символ супружеской брачной жизни, этой Венере, чье обнаженное тело доминирует над всей сценой, предстоит взирать на разврат, царящий во дворце, где женщина – не более чем товар, в политической ли сделке или ради сексуального удовлетворения. С таким же эффектом появляется позднее тициановская картина «Похищение Европы». История гибели дочери несчастного горбуна, придворного клоуна разыгрывается на фоне возвышенной атмосферы (декорации Саймона Лимы Холдсворт, костюмы - от великолепия Медичи до роскоши Гуччи - Илоны Карас, свет Фабианы Пиччоли). Браво всем!
Во второй сцене первого акта вместо картины Венеры появится освещенное окно спальни Джильды – ярко освещенная, блистающая белизной, чистая комната, невинная как она сама. Это дом Риголетто и его дочери.
Но позднее исчезнет часть роскошной стены, и мы увидим жилище убийцы Спарафучиле и через то же самое окно – теперь уже затемненную, в грязных разводах спальню Маддалены, разлекающейся на несвежих простынях со своим любовником, герцогом Мантуанским. Нельзя было придумать более просто простого, рационального и в тоже время чрезвычайно красивого решения для постановки этой оперы.
В музыкальном отношении этот вечер был торжеством гармонии, вкуса, профессионализма, актерских талантов и безукоризненного пения.
У итальянского баритона Лука Сальси настоящий громадный темный баритон и несколько старомодное исполнение. Впервые он дебютировал на Королевской опере в Травиате (Жорж Жермон), и я помню, насколько он проигрывал Дмитрию Хворостовскому в этой роли. Но здесь, в «Риголетто» он оказался абсолютно на месте: жаждущий мести, он буквально обрушивает свой гнев на подлых придворных герцога; в финальном акте, обнаружив свою умирающую дочь, он продемонстрировал самое настоящее отчаяние отца.
Итальянец Франческо Демуро - звонкий легкий тенор, идеально подходящий для роли герцога Мантуанского, который не просто безответственен, но и откровенно противен с самого начала в концепции Мирса. Но - певец с такой изящностью превращают свою самую популярную арию в совершенство. Он - красавец, и очень хороший актер, смог идеально передать сущность своего героя. Его притворно-придворная игра с проституткой Маддаленой в третьем акте ослепительна и завершается лучшим вступительным соло великого квартета, которое я когда-либо слышала. Айгуль Ахметшина в роли Маддалены - великолепна, также как российский бас Евгений Ставинский в роли ее брата-убийцы Спарафучиле.
Итальянское сопрано Роза Феола в роли заблудшей, но смелой Джильды - самое разноплановое представление образа. Каждое ее движение, каждый жест - это порывистость юной девушки - из второго акта, решимость принести себя в жертву, которая поет свои предсмертные фразы идеальным звуком: вы верите всему этому.
Придворные во главе с приковывающим внимание Марулло (Доминик Седжвик) добросовестно выполняют свою работу; хочется отметить превосходную элегантную хореографию Анны Моррисси.
Итальянский дирижер Стефано Монтанари во многих отношениях является полной противоположностью Паппано, предпочитая экстремальные темпы. Но бит Монтанари высок и дружелюбен по отношению к певцам, и мастерски точен: когда его Риголетто появился слишком рано во втором акте, маэстро и его оркестр так тонко подстроились под певца, что практически никто ничего и не заметил.
Людмила ЯБЛОКОВА
Фото: Хелен МЮРРЕЙ
Комменты